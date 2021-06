Aunque Albert y Chiqui llegaron a la casa de 'Solos' prácticamente sin conocerse (tan sólo habían cruzado miradas por los pasillos de Mediaset) para sustituir a Dani Santos y Ariadna Cross, parece que poco a poco se están soltando y se están conociendo más en profundidad. De hecho, una conversación ha hecho aflorar pensamientos internos de ambos en los que han salido a la luz los sentimientos. Chiqui ha opinado que a las mujeres les gustan los hombres sensibles, que lloran si tienen que llorar, porque les parece atractivo, pero Albert tenía claro que no a todas: "Menos a Oriana", respondía él.

La venezolana, en una ocasión, le dijo a Albert que le parecía un chico 'muy blandito', y esa espinita se le ha quedado clavada hasta hoy: "Blandito depende de en qué zona del cuerpo, porque estoy duro, ¿eh?", bromeaba mientras marcaba bíceps. Chiqui quería interesarse por eso (y por su bíceps, que no dudaba en sobar), y le preguntaba a su compañero de piso si le gustaba Oriana: "¿A mí? No, hombre...", negaba, pero en sólo unos segundos cambiaba de opinión: "Te digo una cosa: si por dentro es igual de magnífica que por fuera, genial".

El soriano dejaba claro que físicamente Oriana sí es su prototipo, pero para enamorarle hace falta algo más, y Chiqui no dudaba en puntualizar lo que muchos piensan: "Magnífica por fuera... a base de bisturí. Yo también puedo ser magnífica: empiezo por arriba hasta la punta de los pies... llego y digo 'ponme aquí', 'ponme allí'... y ojo, que yo no tengo nada en contra de ella. Es preciosa, es una muñequita... pero es una tía peculiar. Yo coincidí con ella en Supervivientes y dije 'o se la llevan, o la mato'. Yo la quiero para un ratito nada más".

Chiqui, además, reconocía que Oriana es muy guapa: "le reconozco la belleza", añadía, pero también puntualizaba que prefería "una belleza más natural". Albert, por su parte, decía que "también"... pero con la boca muy pequeña, y es que tampoco va a negar que a Oriana le quedan estupendos sus nuevos pechos...

