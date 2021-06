El actor Armie Hammer ha decidido recuperar su vida. Después de que hace varios meses salieran a la luz unos mensajes del actor de 'Call me by your name' con varias amantes en los que dejaba claras sus preferencias sexuales cercanas al sadomasoquismo y el canibalismo, el actor ha estado en un retiro lejos del bullicio, los paparazzis y de las miradas indiscretas en las Islas Caimán. Aquel escándalo le costó su matrimonio con Elizabeth Chambers y también sus próximos proyectos cinematográficos, entre los que se encontraba una película junto a Jennifer Lopez, pero ahora se encuentra preparado para rehabilitarse.

Ha sido la revista Vanity Fair la que ha confirmado que el pasado 29 de mayo se le pudo ver en el aeropuerto de las Islas Caimán despidiéndose de su familia, ya que tenía previsto ingresar dos días después en una clínica de rehabilitación en Orlando (Florida) para superar sus problemas no sólo de adicción al sexo, sino también de drogas y alcohol. Esto ha sido posible después de que Armie llamara a su exmujer pidiéndole ayuda, y ella se la ha ofrecido a pesar de todo lo que han pasado, convirtiéndose así en un pilar fundamental para él de nuevo.

Armie Hammer y su ex mujer, Elizabeth Chambers Gtres

Una fuente cercana al actor ha revelado a ese medio que Hammer tenía un verdadero problema y no se estaba dando cuenta: "Puede beberse una botella de vodka sin pestañear", ha contado, a lo que ha añadido: "Puede tomarse cinco hamburguesas y no se pone malo. Bebe mucho, fuma marihuana... no hay droga que no consuma".

También una ex amante que tuvo el pasado verano ha dado más detalles de esa vorágine de adicciones: tomaba drogas "hasta para jugar un partido de golf", y después se podía tomar ocho cervezas y cuatro martinis. Tampoco ha faltado el testimonio de alguien que le ha visto muy de cerca en el trabajo, y allí tampoco se cortaba: "Tenía una montaña de porros en su caravana. Le pidió a un asistente que le trajera hongos alucinógenos, y mezclaba alcohol con medicación para el dolor", reveló un compañero de rodaje de 'El llanero solitario'.

