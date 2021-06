Rocío Flores nos cuenta cómo vive las consecuencias de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la serie documental de su madre, Rocío Carrasco, en la que cuenta su 'verdad' y la complicada relación entre ambas. Hace unos días, la joven acudió al concierto que Pitingo, buen amigo de su padre, Antonio David Flores y Olga Moreno, en el marco del festival Gold Music Club en el Teatro Príncipe Pío de Madrid. "Chicos, no voy a hablar de la entrevista de mi madre. Respetadme", fueron sus palabras pero Qué Me Dices pudo hablar con ella y, en nuestro nuevo número que ya está en tu kiosco, podrás leer sus palabras.

"Estoy pasando el chaparrón", nos confesó Rocío quien estuvo en el camerino saludando al cantante que, junto a su mujer, son los elegidos por Olga Moreno para apadrinar a su hija Lola como ha explicado en Honduras. La hija de Antonio David no estuvo con Ana María Aldón, la esposa de Ortega Cano, que fue al concierto con su cuñada. Rocío Flores continúa con sus colaboraciones en 'Supervivientes', donde defiende a la mujer de su padre, y en 'El programa de Ana Rosa' aunque ha desmentido que vaya a participar en la nueva edición de 'GH VIP'.



Además de las noticias sobre Rocío Flores, la nueva edición de Qué Me Dices que ya está en tu kiosco viene cargada de noticias. Con fotos exclusivas, te traemos el día de playa de Sandra Pica, la ex de Tom Brusse, en muy buena compañía. El afortunado no es Julen, por quien habría roto con el francés, sino un futbolista, jugador del FC Barcelona. Además, Isa Pantoja y Asraf Beno, que han retrasado su boda, estrenan verano en Cádiz y Lucía Rivera nos ofrece su entrevista más sincera. ¡Corre al kiosco!

