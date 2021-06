Tenía sólo 19 años cuando comenzó a trabajar en televisión, fue en un programa de testimonios para la televisión gallega. A aquello le siguieron otros formatos hasta su actual posición: Informativos Telecinco. De su trayectoria, de cómo es trabajar con un profesional como Pedro Piqueras que tanto ha tenido que ver en las carreras de otras periodistas como Sara Carbonero, de su familia y hasta de su vida sentimental charlamos con la presentadora.

¿Cómo empezó tu vida en televisión?

Pues hace 17 años, cuando estudiaba segundo de carrera, con 19 años. El decano de la facultad recomendó a varios alumnos para una entrevista de una productora que iba a hacer un programa de testimonios. Me cogieron como reportera para la Televisión de Galicia.

¿Y cómo llegas a Madrid?

Por Marca TV.

¿Con Sara Carbonero?

No sé si estaba Sara en ese casting, pero sí estaba Lara Álvarez. Así me vine a Madrid, y tuve que hincar codo porque, aunque fuera aficionada del Celta, no tenía mucha idea de deportes.

Pero, antes de entrar en Informativos Telecinco, haces más castings.

Sí, hice uno para sustituir a Pilar Rubio en ‘Sé lo que hicisteis’ (La Sexta). Yo creo que no era el sitio para mí. Se lo dieron a Cristina Pedroche. Recuerdo la experiencia muy interesante porque hacían reportajes muy divertidos.

Imagínate que te cogen, ¿tu carrera hubiera sido otra?

Pues no lo sé. Después estuve en ‘España directo’ y otros formatos que eran más de entretenimiento. A mí siempre me ha llamado la atención informativos.

¿Y cómo llegaste a Telecinco?

Me fui a Londres y envié mi currículum a todas las corresponsalías. Y después de un año y medio en Londres me llamaron para una sustitución. Yo ya empezaba a tener mi vida allí, hasta un noviete... Cuando me llamaron, me pareció una oportunidad para volver a España.

¿Y cómo fue la primera vez con Pedro Piqueras?

Pues me abrumó que me diera paso desde un polígono de Parla. Recuerdo perfectamente la noticia, que era que la policía había desmantelado una red de narcotráfico. Recuerdo que mi madre me mandó un mensaje diciéndome que había tardado en contestarle.

Y ahora ya estás con Piqueras en el plató.

Bueno, después de cuatro años presentando el Informativo Matinal. Todavía recuerdo ese primer directo, a las 6.15 de la mañana sin haber dormido. No sé cómo me salió la voz aquel día. Y ahora que estoy contigo aprovechó para decir que nosotros, los presentadores de informativos, nos escribimos las noticias.

¿Has tenido alguna anécdota de decir eso de ‘Tierra, trágame’?

De momento no, y toco madera porque supongo que me pasará. Siempre se mete la pata.

Me hablas del matinal, pero no me has contestado a cómo es trabajar con Piqueras.

Se me llena la boca al decir que trabajo con Pedro Piqueras. Es un orgullo estar a su lado, porque es una persona muy generosa. Para mí es un referente. Aprendo cada día de él porque controla muy bien el lenguaje audiovisual. Es muy buen compañero.

¿Te ha dado algún consejo en especial?

No hace falta que me dé consejos, porque yo soy como una esponja en constante aprendizaje y veo cómo él trabaja. Supongo que el primer día que estuve con él, nos estábamos riendo de algo antes de empezar.

¿Qué pasaría si mañana te colocan en un magazine, como le pasó a Sonsoles Ónega?

Pues no lo sé. Ni me lo planteo, porque he aprendido a disfrutar y a focalizar todas mis energías en el momento en el que estoy, ya sea ahora con Piqueras o en su día en el matinal. Si surgiese la oportunidad, se valoraría si estoy capacitada para ello.

Hablabas antes de Lara Álvarez, ¿te ves en bikini en Honduras?

Nunca puedes decir nunca, pero no me lo planteo. Hay veces que bromeamos entre compañeros, pero más como concursante por la experiencia que debe ser. Yo creo que sobreviviría en una isla desierta sin cámaras perfectamente. Creo que pescaría muy bien.

¿Sigues las noticias de corazón?

Te confieso que no. Cuando llego a casa intento desconectar de todo. Confieso que me lo cuentan.

Con todo lo que hemos vivido en este último año, ¿te ha costado dar las noticias?

Éramos conscientes de lo que estábamos contando, pero nadie estaba preparado. La incertidumbre nos descolocó a todos y capeamos el temporal como pudimos, como los científicos o los políticos. Intentábamos no alarmar, porque en el confinamiento éramos la única ventana que había. Fue un reto profesional y una incertidumbre personal porque mi familia estaba en Galicia y mi hermana es enfermera y estaba en primera línea. Yo me acuerdo que sentía mucha preocupación.

¿Lloraste mucho?

Sí, pero te reconozco que lloro muy fácilmente, hasta con un anuncio. Es muy sano llorar.

¿Soñabas de niña con presentar el telediario?

No, pero era fan de Julia Otero. De hecho, me corté el flequillo como ella. Es verdad que preguntaba mucho.

¿Ser una cara conocida te ayuda a la hora de ligar?

Es que la gente no me reconoce por la calle. Ahora igual un poco, porque mi maravilloso peluquero, Diego, me cortó el pelo y se ha convertido en una seña de identidad y me reconocen. Pero paso desapercibida y eso es un valor añadido en mi vida personal.

¿Es difícil enamorar a una presentadora de informativos?

¡Esta pregunta no me la esperaba! (risas). No lo sé.

Para terminar, cuando presentabas el matinal, ¿a qué hora ligabas?

No puedo revelar mis secretos. Pero sí te diré que es un horario que perturba bastante tu vida social. Son unos horarios que te desgastan hasta emocionalmente porque necesitas la luz del sol y no la tienes. El cuerpo no está preparado para acostarte a las seis de la tarde y levantarte a la una de la mañana.

