Sandra Pica ha vivido unas vacaciones moviditas en Ibiza. La ex de Tom Brusse ha pasado unos días en la isla balear donde se ha visto envuelta en la polémica ya que Aurah Ruiz, con quien coincidió en 'La Casa Fuerte 2', la acusó de haber tenido algo con Jesé, quien era su pareja. Sandra no tardó en desmentir a Aurah y dejar claro que no había tenido nada con el futbolista. "Con Jesé jamás he tenido nada. Jamás me ha escrito. Jamás lo he visto, excepto el día que fue a recoger a Aurah a su salida de ‘La Casa Fuerte 2’. Yo no he pisado esa villa", aseguró y confirmó que había estado unos días en Ibiza en compañía de un grupo de amigos.

Y sí efectivamente, como Qué Me Dices, muestra con FOTOS EXCLUSIVAS, la ex de Tom ha disfrutado de unos días en la isla ¡en compañía de un futbolista pero no es Jesé! Cuando parecía que el culebrón entre la ex concursante de 'La casa fuerte', Tom Brusse y Julen, se aclaraba después de que el ex de Violeta reconociera que había habido beso entre ellos, Sandra se va da vacaciones con un grupo de amigos entre el que estaba un conocido futbolista. ¡Y encima es delantero de fútbol!

Sandra asegura que apuesta por su relación con Julen tras romper con Tom. "Estoy conociendo a Julen y no me iría de vacaciones ni a acostarme con otra persona mientras alguien me está esperando en Madrid", aseguró y, como demuestran las imágenes, se lo ha pasado de maravilla en la mejor compañía.

Agencias

El acompañante de Sandra Pica en su escapada a Ibiza fue Borja Mayoral, jugador de la Roma. Los dos disfrutaron de un día estupendo. La estudiante de Moda y el delantero tomaron el sol en una de las preciosas calas de la isla y después se dieron un chapuzón para combatir el calor. Sandra, con un mini bikini estampado, estuvo también bastante pendiente del móvil.

Agencias

Sandra, por su parte, vive una popularidad inesperada y más tras la acusación de Aurah. Muchos la han acusado de montaje, y por ahora lo cierto es que su viaje a Honduras para dejar a Tom Brusse en pleno ‘Supervivientes’ le ha salido muy rentable: la chica se ha convertido en una de las caras imprescindibles de Telecinco y su tema sigue coleando. De hecho, Tom Brusse continúa pensando que la estudiante de Moda es su novia y que sólo están atravesando una crisis: "Quiero arreglarlo, volver. Estoy empezando a pensar en formar una familia. Y vamos a viajar juntos", asegura el francés en el concurso.

Agencias

¿Quién es él?

Borja Mayoral tiene 24 años, nació en Parla, Madrid, y llegó a la Roma el pasado verano en calidad de cedido por el Real Madrid para buscar unos minutos que Zidane no pudo darle. El chico ha sido una de las sorpresas de la temporada, con diez goles en su haber. Este año estará a las órdenes del polémico José Mourinho, que ya ha confesado que cuenta con el español. Si al final de temporada quieren seguir con él, el club italiano deberá desembolsar 20 millones de euros.

¿Y ahora qué pasa con Tom y Julen?

Telecinco

Todo apunta a que este triángulo amoroso nos va a dar muchas alegrías este verano. Tom Brusse sigue en Honduras y parece que se ha fijado el objetivo de reconquistar a Sandra, a la que conoció en 'La isla de las tentaciones'. Julen, por su parte, está muy ilusionado con la catalana. Veremos a ver cómo termina este culebrón al que se acaban de unir Aurah y Jesé. ¿Alguien da más?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io