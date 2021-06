Ivana Icardi y Hugo Sierra ven la cara de su hija por primera vez

Ivana y Hugo ya le ponen carita a su hija y ahora, tras mucho tiempo de espera, tienen otra sorpresa para sus seguidores fieles. La pareja ha querido mostrar todos los detalles de las obras del cuarto de la pequeña. La que fuera exconcursante de 'Supervivientes' se ha puesto manos a la obra y ha hecho una reforma en la habitación de su hija para que quede perfecta para su llegada en solo unos meses. "La habitación estaba muy de niño y como ahora es unisex, elegimos un estampado de pared en concreto, porque como va a ver niño y niña ahí son mejores los colores nuetros", comentaba Ivanna. El hijo de Adara y Hugo compartirá habitación con su nueva hermanita.

La argentina y el uruguallo le han dado un toque mucho más actual y minimalista a la habitación de los niños. Seguro que la pequeña Giorgia disfruta de la estancia en su nuevo nidito. Ivanna entraba con su cámara y se podía apreciar a Hugo y a su padre poniendo un papel pintado a la pared con diferentes formas geométricas. Parece cosa fácil, pero "es un montón de trabajo", como dice la futura mamá.

Telecinco

Ivana y Hugo pretenden darle este cambio a la habitación para que luzca más luminosa y grande. Al estar en estado, Hugo y se padre de han encargado de lo más costoso y duro de la habitación. Lo que requería más esfuerzo físico, mientras que Ivanna se quedaba en el sofá haciendo las cortinas para la habitación nueva. "Son mis colores, los que siempre utilizo y llevo puestos", contaba Ivanna, y es que la habitación ha quedado espectacular.

Mtmad

Tanto Ivana como Hugo han tenido la delicadeza de hacer que los niños se sientan bien en esa habitación, y se nota que en muchas cosas han puesto todo su sentimiento para hacer de ese detalle único, como por ejemplo en los muebles, el color de la pared, ciertos juguetes... Tras un largo e intenso día, finalmente la pareja mostraba la habitación de la pequeña Giorgia y su hermanito y ha quedado fantástica.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io