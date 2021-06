Megan Fox y Machine Gun Kelly están de lo más enamorados, y lo demuestran allá donde van

La pareja acudió a un evento organizado por una firma de moda, aunque ellos no siempre aciertan con sus looks

Parece que lo de Machine Gun Kelly y Megan Fox va viento en popa, y es que la pareja se dejó ver de lo más cariñosa y conjuntada en un evento organizado en Los Angeles por la firma de moda punk 'Chrome Hearts'. Aunque no haya aún boda o ni siquiera compromiso (la actriz tuvo que salir al desmentirlo al mostrar en público un misterioso anillo), ambos están de lo más a gusto disfrutando de la compañía del otro, y así, de la manita, pudimos verles entrar y salir al evento organizado por la firma.

Quizá esta marca no sea muy conocida entre el gran público, y es que tiene una estética de lo más definida entre gótico moderno y el punk, aunque entre las estrellas de Hollywood es una de las más veneradas, porque entre los famosos que la han llevado están Cher, Rihanna, Offset (el churri de Cardi B, con el que la cantante ha vuelto después de pedirle el divorcio, por cierto) o Drake.

Gtres

Aunque Megan Fox no suele estar precisamente en las listas de mejor vestidas cuando se pone un look, sí que acostumbra a estarlo entre las más despampanantes, y es que la actriz de 'Jennifer's Body' tiene precisamente un 'body' que quita el hipo. Eso sí, a veces se pasa de sexy y tiene percances como que se le abra una ajustada chaqueta y enseñe la ropa interior en plena calle y rodeada de paparazzis...

Gtres

Desde luego, no hay más que verles para saber que son una pareja polémica con unos gustos... 'especialitos', y es que lo suyo va tan bien que hasta ella le quiso hacer un regalo súper personal a su chico... tan personal como regalarle un mini-vial relleno de su sangre a modo de colgante, y que aunque el artista tiene a buen recaudo, no duda en ponerse de vez en cuando. Estas celebrities... ¡qué cosas tienen!

