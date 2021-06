Aunque Chiqui y Albert Álvarez no se conocían de nada más que de cruzarse por los pasillos de Telecinco, parece que ambos están cogiendo confianza muy rápido en 'Solos'. la ex gran hermana prometía antes de entrar en el reality grandes momentazos... y grandes momentazos nos está dando, porque lo último que hemos podido ver es a Chiqui ¡poniéndose cachonda comentando el cuerpo de Albert!

Está claro que el ex superviviente es un chico muy deportista, y aunque ha asegurado que no está en su mejor forma física a pesar de no haber parado de hacer deporte, a Chiqui eso le ha dado igual, porque la mujer ha flipado en colores al tocar su brazo: "¡Qué duro!", ha exclamado alucinada.

Albert le ha concedido que sí, está duro, pero porque lleva toda la vida haciendo deporte, y Chiqui ha insistido en que ella 'nunca ha tocado a un hombre tan duro' como él. "Pues todos los tronistas están así o más. He visto metales más blandos, pero algunos no van naturales", le ha confesado el rubio, añadiendo que él no, pero que más de uno se pincha ciclos para estar más fuertes. ¡Menos mal que nos lo has aclarado, Albert! (Ironía: ON)

Chiqui no podía parar de alabar la musculatura de su compañero de piso, y es que ya le dijo Marta López al soriano que tuviera cuidado porque "a Chiqui le gustan mucho los chicos guapos": "Yo el otro día cuando te toqué el brazo dije '¡madre mía! Estará igual de duro por todos lados'...", apuntaba Chiqui, claramente tirándole ficha a Albert, aunque luego relajaba tensiones señalando que a ella no le gustan tan musculitos porque no es su prototipo. ¡Claro, claro...! Ay, Chiqui, ¡que se te ve el plumero, golosona!

