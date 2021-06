Luis Gasset y Ágatha Ruiz de la Prada decidieron poner punto y final a su relación hace ya varias semanas. Una ruptura que en un primer momento parecía que había sido de lo más amistosa, y es que ambos dejaban claro que entre los dos seguía existiendo un gran cariño a pesar de que las cosas no hubiesen salido como ellos esperaban. Sin embargo, el buen rollo entre los dos parece que se ha terminado, y es que en las últimas semanas no han dejado de lanzarse indirectas a través de los medios de comunicación.

La primera en hacerlo ha sido Ágatha Ruiz de la Prada, que a través de una entrevista concedida a la revista 'Hola' reconoció que su ex pareja le parecía una persona "pija" y "poco apasionada". Unas palabras a las que ahora ha respondido Luis Gasset. El empresario ha reconocido que no sabía nada de estas declaraciones, pero ha dejado claro que él no considera que sea así.

Gtres

Además, ha terminado lanzando una pullita a la diseñadora al afirmar que para él la mujer perfecta es aquella que sea "extremadamente discreta". Una clara indirecta que ha querido dirigir a Ágatha Ruiz de la Prada tras haber hablado sobre estos detalles íntimos de su relación. Una persona ideal que Luis Gasset ha reconocido que ya ha encontrado, ¿estará de nuevo enamorado?

Por su parte, la que parece que sí que ha comenzado una relación es Ágatha Ruiz de la Prada a quien se le ha podido ver de nuevo junto a Luis Miguel Rodríguez 'el chatarrero'. La diseñadora, que ya estuvo saliendo con él hace un tiempo, parece haber decidido retomar esta relación de su pasado. Un hecho sobre el que Luis Gasset ha preferido no pronunciarse, y es que él sigue prefiriendo mantenerse al margen de toda esta historia.

