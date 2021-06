Parece que Aurah Ruiz no puede tener una vida tranquila, y es que a sus problemas familiares con la enfermedad de su hijo se suma que si daba la impresión de que había recuperado la felicidad junto al padre de su hijo... ahora todo ha saltado por la borda y podrían haber roto. La canaria no ha querido confirmar ni desmentir (todavía) la noticia, pero ha dado algunos detalles por los que se podría sobreentender: "Si sois avispados, entenderéis lo que pasa, las cosas que he hecho y las decisiones que he tomado", ha contado ella misma, sin querer concretar demasiado, en su último capítulo para MTMad, pero sí añadía: "Me he visto traicionada".

Una de las cosas que ha desvelado es que estaba a punto de hacer un viaje en familia, incluido el padre de su hijo. Un viaje a Ibiza que organizaba ella misma con mucha ilusión, ya que por sus problemas particulares hacía tiempo que no podía irse de vacaciones, pero han pasado determinadas cosas que le han obligado a quedarse en tierra incluso con el pasaje comprado, y que contará próximamente.

Además, ha dado otro detalle que podría despejar muchas dudas de su situación actual: "Hace tiempo pude empezar a dormir mejor, porque ya no tenía que hacer las noches vigilando a Nyan. Teníamos a dos chicas y así cubríamos todas las noches del mes. Empecé a ganar peso, a tener otra cara... pero yo no puedo pagar a dos, y la otra, que es una amiga mía a la que le di ese trabajo por estar en paro, se me va en unos días. Ahora estoy yo haciendo las noches y los días", ha contado antes de aclarar: "El hecho de que él no esté me condena a que yo no pueda dormir todos los días, porque no me da esa facilidad que él tiene de poder cubrir todas las noches del mes".

Asegura que Jesé le debe dinero

Hace unos meses Jesé fue noticia por recuperar su carrera de cantante con el nombre de Jey M cuando el equipo de fútbol al que estaba cedido (el Paris-Saint Germain) rescindió su contrato y le mandó de vuelta a España. Aurah le echó una mano siendo protagonista de uno de sus videoclips que, según cuenta ella ahora, a pesar de ser su pareja le prometió pagarle por ese trabajo... pero a día de hoy no habría visto ni un euro: "Espero que algún día me pague", ha revelado.

