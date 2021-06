fani carbajo y christofer amplían la familia

En la última entrega del canal que tiene en Mtmad, ‘A pesar de todo’, Fani Carbajo se ha mostrado muy ilusionada por la sorpresita que les iba a dar a su hijo Emilio y a Christofer. Junto a su amiga Andrea, la concursante de ‘La isla de las tentaciones’ puso rumbo a Murcia para llevar a cabo su cometido. “Nos vamos a Murcia y a lo largo del capítulo de hoy vais a ver para qué vamos y volvemos en el mismo día, para qué nos vamos a dar este palizón. Va a ser tan cuqui”, advierte. “Tengo unas ganas de llegar a Murcia y compartir con todos vosotros mi ilusión”.

Al llegar, Fani abrió un trasportín y mostró a cámara a su nueva mascota, un precioso gato bengalí con pelaje blanco y manchas negras. “Os presento a Horus”, anuncia mientras el felino no deja de maullar. “Tiene mala hostia como la dueña. Ya verás luego cuando te vean Christofer, Emilio y Anubis. ¿Puedes ser más bonito?”, se pregunta mientras lo colma de besos y caricias. “Le llamo Horus en honor a mi anterior perrito, que ya sabéis que falleció. Estoy muy contenta y emocionada”.

Mtmad

Al llegar a casa, Christofer y Emilio descubrieron la sorpresa, y a tenor de sus caras, o ya habían estado trasteando con Horus o les daba un poco igual su presencia. De hecho, el hijo de Fani confesó que Anubis es experto en mangarle los bolis, así que espera que este nuevo miembro de la familia no siga su mismo camino…

Además, aparte de la presentación en sociedad de la nueva mascota, la pareja aprovechó para anunciar que por fin han encontrado un nuevo domicilio al que mudarse. “He visto una nueva casita para nosotros y la verdad es que tiene muy buena pinta. Creo que te va a encantar y que será la definitiva”, explica Christofer, apuntando que se encuentra en la urbanización de al lado. “Ahora lo que más vamos a notar es el cambio de vecinos. A ver cómo nos reciben y si nos aguantan… Cuando la tenga haremos un tour. Tiene una habitación más que esta”, apunta Carbajo.

Mtmad

Como conclusión, la protagonista del canal contó la enorme ilusión que le hace poder haberse quitado de encima el trajín de buscar vivienda. “Ninguna casa se adaptaba a mí. Lo mismo era muy pequeña o muy antigua o el barrio no me gustaba… Llamadme exquisita, pero al final es donde voy a vivir y a estar muchos años. Esta casa que hemos encontrado está en Arroyomolinos, justo al lado de en la que estamos. Espero que los vecinos sean simpáticos. Ojalá que todo vaya bien porque estaba desesperada”, confiesa.

