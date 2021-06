Blake Lively vive uno de los momentos más complicados de su vida. La actriz acaba de perder a su padre, el también actor de Hollywood Ernie Lively que ha fallecido a los 74 años en Los Ángeles por complicaciones cardíacas. El padre de Blake Lively era un conocido intérprete que ha protagonizado series tan famosas como 'The Dukes of Hazzard'. El actor, que sufría problemas de corazón pasó sus últimas horas en su hogar de Los Angeles, rodeado del cariño de su esposa, Elanie, y sus cinco hijos, Lori, Jason, Robyn, Eric y Blake tal y como han informado varios medios locales.

Otro de los datos que han salido a la luz tras hacerse público su fallecimiento, es que el actor murió el pasado 3 de junio. Sin embargo, no fue hasta la tarde del pasado jueves cuando se confirmó su fallecimiento. De momento su familia no ha querido pronunciarse al respecto, pero se encuentran destrozados tras el fallecimiento del patriarca de la familia.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Nacido en 1947 en Baltimore, Maryland (Estados Unidos). Antes de comenzar su exitosa carrera como actor en el que acumula más de 50 trabajos de interpretación a sus espaldas, entre las que se encuentran o 'Canción triste de Hill Street', 'Falcon Crest', 'Se ha escrito un crimen' o 'Los vigilantes de la playa'. Antes de triunfar en el mundo del espectáculo, Ernie Lively fue profesor de inglés y sirvió en la Marina estadounidense durante la guerra de Vietnam.



A pesar de trabajar de manera interrumpida como actor, Ernie Lively también ejerció de profesor de interpretación, al igual que la madre de Blake Lively, Elaine. Durante aquella etapa, el actor ayudó a proyectar la carrera de actores como Brittany Murphy, entre otros.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io