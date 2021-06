Jennifer López puede presumir uno de los cuerpos más tonificados de 'star system'. La actriz, cantante y bailarina tiene una figura envidiable a sus 50 años y es que parece que los años no pasan para la actriz de origen puertoriqueño. Las claves para conseguir este cuerpazo de infarto no son otras que una dieta equilibrada y la práctica de deporte a diario. Es habitual ver a JLO saliendo del gimnasio después de realizar sus entrenos diarios. No hay día en la que la actriz y cantante latina falte a su cita con su entrenador personal. También la dieta equilibrada, al igual que una genética envidiable y seguro que varios tratamientos estéticos son las claves para que Jennifer López luzca un cuerpazo tonificado a su salida del gimnasio.

Gtres

Pero no solo el trasero de JLO que se rumorea que puede estar valorado en más de cinco millones de euros. A pesar de que ella lo ha desmentido en más de una ocasión como en la sección del programa de James Corden 'Carpool Karaoke' allá por 2016. Sin embargo, su trasero no es la parte más comentada de su cuerpo. Su vientre, extremadamente plano y marcando unos abdominales que ya le gustaría lucir a muchas mujeres y hombres de su edad y más jóvenes.

Gtres

Su vuelta con Ben Affleck

La reconciliación entre Ben Affleck y Jennifer López parece ser una realidad. Desde que el actor rompió con Ana de Armas y la cantante puso fin a su relación con Álex Rodríguez, hemos podido ver a los dos muy unidos. Sin embargo, a pesar de los rumores que han surgido sobre una posible reconciliación, ellos no han querido confirmar nada. Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan, y en el caso de Jennifer López y Ben Affleck, el fuego podría estar avivándose de nuevo, porque 17 años después de anunciar su ruptura, ahora la cantante y el actor de 'Batman' ¡podrían estar volviendo! Una teoría que cobra mucha más fuerza después de ver estas imágenes donde se les puede ver a ambos disfrutando del gran tiempo que hacía en Miami.

Gtres

