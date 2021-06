Ni 24 horas ha tardado Sandra Pica en replicar a Aurah Ruiz, quien el pasado sábado afirmaba en ‘Socialité’ que Jesé Rodríguez le había sido infiel con la participante de ‘La isla de las tentaciones’. Molesta con la situación, Pica ha negado que haya mantenido un affaire con el futbolista, asegurando que la canaria es una “mentirosa”, ya que a Rodríguez tan solo lo ha visto una vez en su vida. “Con Jesé jamás he tenido nada. Jamás me ha escrito. Jamás lo he visto, excepto el día que fue a recoger a Aurah a su salida de ‘La Casa Fuerte 2’. Yo no he pisado esa villa”, ha afirmado de manera contundente. De hecho, le ha explicado a Nuria Marín que habló con Ruiz para negarle que hubiera estado en la famosa villa, por lo que no entiende el motivo de sus palabras. Además, ha dejado caer que la que podría haber estado en la fiesta es Nahia, una de las solteras de ‘La isla de las tentaciones 3’.

“Lo único que me consta es que Jesé está en una villa con amigos […] Una persona me dijo que el problema de todo este lío es que me habían confundido con Nahia porque lleva el pelo corto como yo”, ha apuntado. Sandra Pica ha confirmado que ha estado unos días en Ibiza junto a unas amigas, pero que en ningún momento ha estado en una de las farras que se monta el delantero. “No ha habido ninguna infidelidad y me lo he pasado de maravilla (…) Estoy conociendo a Julen y no me iría de vacaciones ni a acostarme con otra persona mientras alguien me está esperando en Madrid”, ha asegurado.

Para terminar, ha querido mandarle un mensaje a Aurah Ruiz, afirmando que tiene derecho a ser feliz, algo que al lado del deportista no va a conseguir: “Cuando queremos mucho a alguien, nos cegamos y ella misma tendría que darse la oportunidad de ser feliz y alejarse de Jesé”.

Los futbolistas están ociosos ahora que no tienen mucho que hacer en el campo de juego. Especialmente, Jesé Rodríguez, a quien hace unos meses el Paris-Saint Germain decidió mostrarle la puerta de atrás y prescindir de sus servicios. Como en algo tendrá que ocupar el tiempo libre, el muchacho parece que está organizando fiestas a las que invitan a un selecto club de mujeres para amenizar la velada. Según anunció ‘Socialité’, en una de estas, Rodríguez le habría sido infiel a Aurah Ruiz con nada más y nada menos que Sandra Pica, quien parece que no sale de una para meterse en otra… El equipo del programa se puso en contacto con la propia Aurah para preguntarle si era cierto que el que hasta ahora era su pareja se encontraba en Ibiza pasándoselo en grande con la ex de Tom Brusse.

“Sí, sí, sé todo y, es más, he hablado hasta con ella”, aseguró Ruiz. “Qué te voy a decir… Villa, fiesta, sexo y alcohol. Te digo que esta villa la preparé yo. Era mi viaje. Eran mis vacaciones”, continuó diciendo, por lo que el futbolista habría sido desleal a su novia en el mismo lugar que esta había escogido para sus vacaciones.

