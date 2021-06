David Valldeperas y Xoan Viqueira sorprendieron a todos hace ya más de un año anunciando que habían decidido poner punto y final a su relación. Tras estar diez años juntos, la pareja decidía tomar caminos por separado debido a que tenían una visión muy distinta sobre el futuro que deseaban. Ahora, ambos han vuelto a reencontrarse en Madrid durante la celebración de los premios Diversa 2021. Sin embargo, aunque ambos han coincidido en el mismo evento, parece que no han tenido ningún tipo de contacto.

Al evento han acudido por separado, posando solos en el photocall. Por un lado, David Valldeperas ha aparecido radiante con un look 'total black' y con una gran sonrisa. Lo cierto es que el director de 'Sálvame' está pasando por un gran momento profesional, y es que al éxito que sigue teniendo su programa, se le suma la gran acogida que ha tenido la docuserie de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', que también dirige él.

Por otra parte, Xoan Viqueira también ha posado con una gran sonrisa y solo. En su caso, él ha optado por llevar una chaqueta de traje negra, unos pantalones en blanco crudo y una camiseta blanca con un estampado.

A pesar de que no se les ha visto juntos durante este acto, lo cierto es que en su momento ambos reconocieron que la ruptura había sido amistosa, asegurando que se seguían guardando un gran cariño el uno al otro. Al parecer, el origen del conflicto entre los dos surgió debido a que David Valldeperas deseaba ser padre, un sueño que Xoan Viqueira no compartía y que provocó que optasen por tomar caminos por separado.

Además de ellos, en estos premios hemos podido ver numerosos rostros conocidos como el de Menali Olivares, Amor Romeira, Susanna Griso o Boris Izaguirre. Un gran evento que todos intentaron disfrutar al máximo, y es que es uno de los primeros que se pueden celebrar desde que comenzó la crisis sanitaria por coronavirus.

