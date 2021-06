Albert y Chiqui ¡se han besado por primera vez en 'Solos'!

La pareja ha recibido la visita de Marta Peñate y Tony Spina en el pisito para jugar a 'verdad o atrevimiento'

Chiqui y Albert confesaron no conocerse de nada el día que entraron en 'Solos'

No te puerdas nada del reality 'Solos' en quemedices.es

Esto sí que no lo vimos venir, y es que cuando Chiqui y Albert Álvarez revelaron que no se conocían de nada al entrar en el reality 'Solos', nunca imaginamos que os llegaríamos a contar ¡que se han besado! Bueno, a ver, sí es cierto que en los últimos día se han cogido mucho cariño el uno al otro, pero de momento no han sellado ningún tipo de amor entrelazando sus labios: todo se ha debido a un juego de 'verdad o atrevimiento' que ha dado mucho que hablar... y que ha provocado más besos inesperados.

Jugando al mítico juego de la botella, era el turno de Chiqui, y esta tenía que elegir entre realizar una tarea al azar o girarla, en cuyo caso tendría que darle un beso a quien la botella señalara o, si no quería, llevarse un tartazo en la cara... y como se quedó con la botella ¡Chiqui no dudó ni un segundo en plantarle un pico en los morros a su compañero de convivencia! Desde luego, de tonta no tiene un pelo, porque ya sabemos que Albert le pone, y mucho... "Ámame. Soy tuyo, nena", bromeaba Albert antes del piquito, del que ella se retiraba en seguida: "Para que te quedes con ganas de más", le respondía.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Marta no corrió la misma suerte

En otro giro de botella de Chiqui, esta vez paró señalando a Peñate, que se veía con ganas de plantarle un beso a la murciana... ¡pero le hizo una cobra de campeonato! Chiqui no quería darle un beso en la boca a la ex gran hermana, y hasta dejaba claro que prefería el tartazo, así que Marta se venía abajo: "¿En serio, tan fea soy?", le decía la Peñate, que no se esperaba que su compañera prefiriera un tartazo a un simple beso.

Mediaset

"Bueno, pero sólo un piquito", accedía finalmente. ¡Cómo le gusta hacerse de rogar a esta Chiqui...!

Mediaset

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io