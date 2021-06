María Hernández ha decidido desconectar unos días e irse junto a su familia de vacaciones. La ex tronista de 'MHYV' desveló hace unos días que estaba realizando un cambio drástico en su vida a nivel profesional, y es que había decidido trasladar su negocio de lugar. Ahora, ha regresado a su canal de 'Mtmad' para explicar cómo está intentando relajarse después de vivir unos días de mucho estrés organizando todos los cambios que se ha propuesto hacer en su negocio.

La 'influencer' ha decidido irse junto a su pareja, el futbolista Rubén Castro y sus hijos, a Cádiz. María ha reconocido que todos los años acuden a las playas de esta provincia andaluza para disfrutar de unos días de desconexión disfrutando del mar y la arena. Ahora, ha querido que todos veamos cómo viven estos días tan especiales para ellos.

Mtmad

La ex pretendienta de 'MHYV' ha confesado que tienen una bonita tradición familiar que consiste en que sus hijos cojan conchas en la playa. "Las tengo todas metidas en un bote. Llevamos haciéndolo desde hace seis años y para mí se han convertido en recuerdos muy especiales", ha confesado. Sin duda, una bonita tradición familiar que espera que continúe haciéndose siempre.

Además de esto, María Hernández ha querido mostrarnos cómo es el espectacular hotel en el que se está alojando. "Es como un apartamento. Para nosotros es más cómodo así", ha reconocido. Lo cierto es que cuenta con unas instalaciones increíbles y con gran espacio para disfrutar junto a sus hijos.

Mtmad

De hecho, tienen una gran terraza con un jacuzzi que ya ha conseguido conquistar a todos ellos. Por otro lado, la pareja del futbolista también nos ha mostrado otra de sus grandes aficiones, y es que les encanta poder jugar en la bolera del hotel. Sin duda, unas vacaciones espectaculares de las que seguirán disfrutando unos cuantos días más.

