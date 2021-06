La amistad entre Chiqui y Albert está empezando a dar sus frutos en el reality 'Solos'. La pareja se encuentra de lo más a gusto (tanto que hasta se han dado un beso en la boca), y están congeniando la mar de bien. De hecho, están ya en ese punto en el que no les importa contarse confidencias, y en una de las conversaciones que han tenido en el pisito de Mediaset, Albert ha terminado contando el porqué de su enemistad con Violeta Mangriñán si hasta hace poco se llevaban divinamente.

Chiqui ha querido saber los detalles de con quién se llevaba mal en la isla, y quien haga un poco de memoria lo tendrá claro: "Dakota, la Pantoja, con Fabio no me llevaba bien tampoco, con Violeta...", ha enumerado el soriano, y ha sido en Violeta donde Chiqui ha frenado: "¿Y eso?", ha querido saber ella.

Mediaset

'Supervivientes' se puso en su camino, y fue allí donde remataron su amistad: Albert contó allí que Violeta se le había insinuado antes de embarcarse en la aventura (que hasta se metió en su cama, algo que ella no negó, pero si dejó claro que no lo hizo desnuda, sino en tanga) y hasta le propuso un montaje para dar que hablar en el programa. Violeta lo negó, le llamó mentiroso por activa y por pasiva... pero la historia, según Albert, fue diferente a la oficial: "Yo dije unas cosas que ocurrieron desde mi perspectiva, y ella tuvo que negarlo a más no poder. Ella dijo que yo era un mentiroso. Era o ella o yo, y la cosa se quedó así. Pero bueno, que detrás de cámara me escribía para decirme que me quería mucho, pero delante de las cámaras tenía que dar una versión y una explicación lógica a su gente. Eso ha hecho que con el tiempo perdamos el rollo", ha contado Albert.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El joven, además, está dispuesto a correr un tupido velo para recuperar a su amiga, y es que dice que la sigue queriendo mucho... pero parece que por parte de Violeta no habrá perdón: "Le felicité por su cumpleaños y no me respondió". "Pues muy mal por ella, hay que responder aunque sea por educación", ha apostillado Chiqui.

Mediaset

Aún así, Albert ha dejado claro que si en algún momento ella quiere retomar esa amistad, no habrá reproches: "Si me preguntan qué siento por ella... pues mucho cariño. Por mí, si algún día le faltara algo y me pidiera echarle una mano, pues se la daría".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io