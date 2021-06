Hilary Duff ha demostrado que no hay edad para pasárselo bien haciendo la compra

La actriz tiene ya 33 años años y dio a luz a su tercer bebé el pasado marzo

Si tú ves a Hilary Duff por la calle y, por lo que sea, te preguntas la edad que tiene (aunque si te la encontraras de verdad esperamos que te hagas una foto y nos la mandes para darnos envidia), seguramente le echaras los años que tiene: 33. Quizá alguno más o alguno menos, pero está claro que la actriz y cantante tiene ya unos añitos para ir haciendo el circo por el súper con su marido, Matthew Koma.

La texana de repente sacó su vena infantil y le pidió a su churri que la llevara por todo el aparcamiento del supermercado montada como si tuviera 5 añitos. No sabemos a cuento de qué, pero ella se lo pasó pipa siendo conducida por su marido, y mientras la actriz se partía porque le parecía divertidísimo, nosotros podemos intuir que, tras la mascarilla, la cara de Matthew era de risa nerviosa al ver cómo los paparazzis inmortalizaban el momentazo. ¿En serio, Hilary?

Gtres

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

También entendemos que esto lo haga cuando van solos y no con los tres churumbeles, porque si la madre hace eso ¡imaginaos la guerra que habría entre los niños para que les subieran al carrito a hacer lo mismo! Aunque, eso sí, sólo los dos mayores (Luca, de 9 años, y Banks, de 2), porque la pequeña Mae James tan sólo tiene 2 meses y medio. Por cierto, Hilary es súper naturista, y prefirió dar a luz a su pequeña en una piscina hinchable en su propia casa. ¡Desde luego hay que echarle valentía...!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io