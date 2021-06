Brad Pitt y Angelina Jolie siguen en guerra tras su mediático divorcio. Ahora parece que el motivo de sus tensas discusiones son por los hijos que comparten. El juez les concedió a los actores la custodia compartida de sus seis hijos, pero parece ser que la protagonista de 'Maléfica' no está muy de acuerdo.

La actriz está dispuesta a apelar para evitar que su expareja conviva con ellos. Según unos informes consultados por US Weekly, la artista continuará esgrimiendo el argumento de la violencia doméstica para que se revise la decisión del juez. Angelina ha podido ser captada por la cámaras, en medio de este revuelo, visitando a su primer ex marido, el actor Jonny Lee Miller. ¿Se habrán dado una oportunidad? La actriz ha sido vista vestida de manera elegante con una gabardina color crema, bolso de Louis Vuitton, pantalón sencillo blanco y sandalias a juego. En la mano llevaba una botella de vino Peter Michaels, una marca con precios que pueden rondar desde los 400 a los 2.000 dólares.

Gtres

Tal y como ha revelado The New York Post, Angelina llegó sola, sin guardaespaldas ni más acompañantes, y salió de la casa tres horas más tarde.

Ese mismo día, la ex de Brad Pitt compartía con sus hijos una intensa tarde de compras. Suponemos que 'el shopping' fue antes de la visita con vino incluido a su ex.

Gtres

Lo que sí se conoce a ciencia cierta es que Angelina Jolie seguirá luchando con toda su fuerza para que sus hijos vivan con ella. La actriz cree que el juez "no ha considerado adecuadamente" un conjunto dehaciendo referencia además a una sección del código de tribunales del estado de California donde queda fijado que otorgar la custodia de unos niños a alguien acusado de violencia doméstica es perjudicial para los menores.

