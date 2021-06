Si hace unas semanas os contábamos que Dakota Tárraga tenía que abandonar 'Solos' por problemas de agenda, ahora ha sido Chiqui la que ha tenido que decir adiós a su sueño de regresar a la tele. La murciana se encontraba haciendo gimnasia rítmica con su compañero en una clase impartida por la ex tentadora de 'LIDLT' Lia, y en un mal movimiento le dio un tirón y no pudo seguir. Albert lo tenía claro y pensaba que podía ser una "rotura de fibras", pero al final ha sido algo más serio.

El programa decidía mandar a Chiqui a una revisión, y aunque ella contaba con volver, finalmente no ha podido ser, y se lo ha contado todo a Albert por teléfono, que había recibido la visita de Steisy: "Lo que me ha pasado ha sido una rotura de ligamentos. No es ninguna tontería", ha revelado ante un Albert que no daba crédito, porque eso puede significar que incluso pase por quirófano.

Han sido Steisy y el soriano quienes han tenido que hacerle la maleta a Chiqui, ya que ni siquiera va a poder volver para recoger sus cosas, pero la murciana ha prometido a Steisy que se verán fuera, porque ella también tenía muchas ganas de conocerla y charlar. Albert, por su parte, se ha quedado bastante chafado, ya que le apetecía "continuar la aventura con ella hasta el final", pero ahora tendrá que esperar a que le lleven a un nuevo compañero o compañera. ¿Quién será?

