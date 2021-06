El mundo youtuber está de celebración, y es que una de las creadoras de contenido más afamadas de lengua hispana, Yuya, ¡ha anunciado su embarazo! La mexicana, que cuenta con más de 16 millones de seguidores en Instagram (casi ná') está que no cabe en sí de alegría, y lo ha demostrado en sus redes sociales compartiendo una preciosa foto junto a su chico en la que luce barriguita, y con la que ha dejado entrever, con un poco sutil comentario, que se trata de un niño y que le pondría de nombre Mar.

"Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mí. ¡Qué sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo! 🌊 Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida", ha escrito ella.

Yuya sale desde 2019 con el músico de rock también mexicano Jorge Siddhartha, más conocido artísticamente por su apellido, después de que ella rompiera su compromiso con el youtuber Beto Pasillas. El artista también ha querido compartir la misma imagen en sus redes sociales, pero con un mensaje diferente y dando por hecho el nombre: "Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito. Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar. Los amo", ha escrito cargado de sentimiento. ¡Felicidades, pareja!

