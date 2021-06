Marta Peñate y Mayka discutieron tras 'LIDLT', algo que se agravó cuando Marta empezó a salir con Tony Spina, ex de Mayka

La rubia y la morena se han vuelto a ver las caras... y ha habido tensión

Aunque ellas ya se hayan dicho de todo y ya no quieran sacar el tema, Marta Peñate y Mayka Rivera son dos enemigas íntimas de manual: compartieron muchas confidencias en 'La isla de las tentaciones', pero al salir de allí se dieron cuenta de que no les gustaba la personalidad de la otra. Los insultos de 'mentirosa' y 'falsa' volaron como cuchillos a través de MTMad y sus redes sociales, y ahora, pasado un poco de tiempo, ¡se han vuelto a ver las caras!

Las dos han coincidido con Estela Grande, Zoe y Sandra Pica en MTMad para poner los puntos sobre las íes y hablar de sus enemistades, y ahí han demostrado que, aunque no se gusten, ¡pueden ser de lo más educadas la una con la otra! Eso sí, la tensión del principio era bastante más que palpable en el ambiente...

Mediaset

Lo que a Mayka no le gustó nada es que Tony, después de cortar, se liara con Marta Peñate. Ella aseguró que el italiano lo hacía por despecho, porque sabía que Marta no era su tipo, e incluso asegura que se lo dijo verbalmente, mientras la canaria tampoco había mostrado interés en Tony nunca. Mayka les llamó 'falsos' y Marta respondió llamándola poco menos que celosa, aunque la conversación derivaba en cuestión de segundos en la nueva "enemiga" pública de Mayka: Carmen Saavedra.

Mediaset

La joven ex tronista le tiró la caña al ex de Mayka, Pablo Moya, delante de ella, y aunque la murciana aseguró que no le molestaba que Pablo saliera con otras mujeres porque ahora tienen muy buen rollo, no le pareció de recibo tener que vivir que otra chica se le insinuara por teléfono en su cara: "Eso es porque te molesta", le contestaba Marta en MTMad. "No es que me importe ni me moleste, es que sobro porque, si le vas a tirar la caña a mi ex, ¿para qué voy a estar yo aquí tragándome esa situación?", respondía Mayka. ¡Menos mal que estaba Estela para rebajar tensiones con una pelea de almohadas! Eso sí, aunque todo era de buen rollo, un poco de inquina se notaba en los 'cojinazos'...

Mediaset

