¿Qué sería de nuestros veranos sin Leticia Sabater? Seguramente más aburridos, y es que la artista ha cogido por costumbre amenizarnos las fechas más señaladas del año, la Navidad y las vacaciones de verano, y aunque la pandemia tuvo que retrasar sus planes el pasado año, este 2021 ha vuelto a tiempo con nueva canción bajo el brazos: se llama 'La Bananakiki', hace referencia a la vacuna contra el COVID ¡y salen Pedro Sánchez, Fernando Simón e Isabel Díaz Ayuso en su videoclip!

A ver, para hacer honor a la verdad, aunque seguramente Leticia quisiera contar con ellos, se ha tenido que contentar con unos dobles estupendos... y colocarles caretas, mientras ella va pinchando a diestro y siniestro una vacuna que convierte a los 'zombies' en el alma de la fiesta. ¿Qué puede salir mal?

Leticia Sabater YouTube

Leticia Sabater YouTube

Por supuesto, no podían faltar las referencias sexuales (más o menos sutiles) de Leticia en sus canciones: "Este verano te voy a vacunar / Papasito, yo soy la doctora Amor / Prefiero con aguja larga y gorda / que la Bananakiki entra mejor" son algunas de las letras que se repiten a lo largo del tema, aunque lo que no tiene desperdicio es el estribillo: "Méteme... la inyección / Métemela, pum pum / Métemela, ay", berrea Leticia. Sin duda, tiene todos los ingredientes para ser el tema del verano, como siempre: un ritmo pegadizo, una letra sencilla y un buen rollo que invita a bailar. ¿Quién se anima?

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Las redes, divididas

Los comentarios y las reacciones al nuevo vídeo de Leti no se han hecho esperar: mientras unos lo han calificado como "fantasía", "temazo" o "el mejor día del año", otros han querido dejar claro que les "sangran los ojos y los oídos" o directamente han comentado que es "muy turbio todo". Un usuario, por su parte, se ha hecho la gran pregunta sin respuesta: "¿Por qué nos gusta sufrir? Sabemos que nos vamos a encontrar lo de todos los años, pero aun así le damos click al vídeo".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io