Lisa Banes ha perdido la vida este 14 de junio tras ser atropellada por un motorista que se dio a la fuga

La actriz no ha sido la única famosa atropellada: Fernando Alonso lo sufrió en Suiza el pasado febrero y el padre de Nicki Minaj también falleció por la misma causa

El mundo del cine y la televisión está de luto estos días, y es que una de sus estrellas, Lisa Banes, ha fallecido trágicamente. La actriz fue arrollada hace 11 días -el pasado 4 de junio- en Nueva York mientras cruzaba por un paso de cebra cuando un motorista que se saltó un semáforo en rojo se la llevó por delante, para luego darse a la fuga. El golpe que sufrió la interprete, que sumaba 65 años, fue de tal calibre que acabó en el hospital Mount Sinai Morningside, pero no ha conseguido reponerse del traumatismo cerebral que le provocó. Lisa se encontraba junto a su mujer en el momento del atropello, Kathryn Kranhold, con la que se disponía a disfrutar de una cita.

De momento, la Policía de Nueva York aún no ha conseguido dar con el motorista que ha matado a la actriz en plena calle. Los hechos han ocurrido en la Avenida Amsterdam, ren pleno barrio de Harlem (zona oeste de la isla de Manhattan), a sólo unas manzanas del reconocible Central Park y de la calle Broadway. La propia familia de la actriz ha hecho un llamamiento a la población por si hubiera algún testigo en la zona en el día y la hora de los hechos para recabar alguna pista más, pero de momento siguen las investigaciones.

Una actriz recurrente

La carrera de Lisa Banes no está plagada de grandes proyectos o papeles protagonistas, pero sí le permitían vivir de su pasión: la actuación. Lisa ha aparecido en casi 30 películas, como 'Cocktail' (1988), junto a Tom Cruise; 'Miami Rhapsody' (1995), con Sarah Jessica Parker; o 'Dragonfly' (2002), al lado de Kevin Costner, además de innumerables series de televisión como la exitosa 'Once Upon A Time', donde hizo de la malvada madrastra de Cenicienta, 'The Good Wife', 'Ley y Orden' o 'NCIS'.

