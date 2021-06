Clara McGregor, la hija del famosísimo actor Ewan Mcgregor, ha sufrido un terrible accidente. Antes de asistir a la alfombra roja por la presentación de su nueva película 'The Birthday Cake' que tuvo lugar en 'The Mob Museum' en Las Vegas, la actriz tuvo que acudir al hospital por un percance que, afortunadamente, todo quedó en susto.

Media hora antes de posar en la alfombra roja, la actriz fue atacada por un perro y tuvo que acudir rápidamente a urgencias. Las heridas que le provocó en la cara son muy destacables y podría haberse ausentado de la presentación, pero no quiso cancelar la cita ya que le hacía muchísima ilusión. Ella misma contaba su accidente en su cuenta de Instagram: "Cuando una mordedura de perro te lleva a la sala de emergencias 30 minutos antes de la alfombra roja red gracias", escribía la hija mayor del actor.

Clara no tuvo ningún problema en posar ante las cámaras mostrando sus heridas y muchos han sido los que han querido dejarle a la actriz comentarios de apoyo.le comentaba la modelo Kaia Gerber, mientras que Marta Hunt ha dicho: "Wowwww ¡aún así estás guapísima!". Como se dice en el mundo del espectáculo, "El show dabe continuar", y parece que Clara se sabe bien la lección. ¡Toda una profesional!

Clara Mathilde es la primera de las cuatro hijas que el protagonista de Moulin Rouge y su mujer, la diseñadora francesa Eve Mavrakis. El matrimonio, que se había conocido mientras él rodaba Kavanagh QC, se casó el 22 de julio de 1995 en Dordogne, un idílico municipio con un castillo en el sur de Francia. Pocos meses más tarde nació Clara y luego llegarían Esther Rose, en 2001 y que hoy es artista y cantante; Jamiyan (nacida en Mongolia y adoptada en 2006) y Anouk, la pequeña de las cuatro hijas, también adoptada cuando tenía solo cuatro meses, y que hoy tiene 10 años. Pese a que el actor y la diseñadora eran una de las parejas más sólidas de Hollywood, en enero de 2018, McGregor pidió el divorcio por diferencias irreconciliables y llegaron a un acuerdo más de dos años y medio después.

