Albert Álvarez no lo está pasando bien en 'Solos' desde que Chiqui tuviera que irse para no volver. La murciana sufrió una lesión en un ligamento mientras hacían una clase de gimnasia rítmica, y tan grave fue que los médicos le recomendaron reposo absoluto. El soriano se ha quedado súper chafado y casi hasta echó la lagrimita cuando ella le llamó para despedirse, pero ahora toca mirar hacia el futuro... y en el futuro le espera un nuevo compañero de aventuras.

Seguro que hay un montón de compañeros de Telecinco a los que a Albert le encantaría ver y hasta convivir. De hecho, en 'Supervivientes' y en 'La casa fuerte' hizo buenas migas con algunos... pero el rubio se ha sincerado con Steisy mientras ésta hacía una visita al programa ¡y ha confesado quiénes le caen fatal de la cadena y con los que no le gustaría compartir el piso!

Aunque haya quienes digan que es 'blandito', está claro que Albert sabe darnos un buen salseo, y la primera en pasar por la guillotina ha sido Sofía Suescun: "No tengo enemigos como tal en la cadena, pero Sofía Suescun no me haría gracia, pero porque creo que mi personalidad y la suya chocan un poquito".



Steisy ha querido buscar una explicación a eso, y cree que quizá se parecen más de lo que creen: "Creo que tú sería del tipo de Sofía, y a ti en el fondo te gustan las tías un poco como Sofía", decía ella con sonrisa picarona. "No, para nada. Físicamente es una tía atractiva, pero no", soltaba Albert justo antes de contradecirse: "Sofía no me llama mucho la atención, ni físicamente ni como persona".

Sus otros "enemigos"

Tras pasar por varios realities y platós, Albert ha tenido la oportunidad de conocer a muchos personajes de Telecinco, y tiene claro quién no le cae bien, y con quién no quiere que le pongan a convivir en el pisito: "Oriana no, y Asraf tampoco. Tuvimos nuestras diferencias", ha recordado. Unos nombres al que se sumaba uno más por parte de Steisy: Samira, con la que coincidió en 'La casa fuerte'... y dicho y hecho: fue nombrarla ¡y aparecer en el programa! ¿utilizarán esta lista de nombres en el reality para 'fastidiar' a Albert?

