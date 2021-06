Si hay una familia que nos parece la más ideal ahora mismo, esa sin duda es la que forman Kylie Jenner y Travis Scott con su hija, Stormi. A pesar de los rumores que hablaban de un distanciamiento de ambos, la gala Parsons Benefit ha servido, sin duda, para acabar de un hachazo con todos ellos, y es que la pareja se mostró de lo más unida y cariñosa durante el evento.

Ambos iban muy guapos: él optó por un traje negro, camiseta del mismo color y joyería mientras que ella dejó todo el protagonismo al vestido que llevaba: una prenda vintage de Jean-Paul Gaultier en color verde del año 1987, que tras unos arreglos ¡le sentaba como un guante! Ella prefirió no llevar joyas, e incluso los zapatos fueron especialmente elegidos en plexiglás completamente transparentes para que nada llamara más la atención que su traje.

Sin duda, el momento 'cuqui' de la noche lo puso la pequeña Stormi, que con 3 años ya se pasea por la alfombra roja como si estuviera en su salsa... y atención a la pose que la pequeña puso para las fotos: ¡la misma que mami, y hasta de puntillas, como si llevara tacones! Está claro que a su corta edad aún le falta experiencia en eso de mantener el equilibro (se agarró a la rodilla de Kylie para no caerse), pero sin duda la niña apunta maneras...

Una fiesta benéfica

Debido a la pandemia, la fiesta tuvo que ser para la mayoría de asistentes de forma virtual, pero no para los premiados, que acudieron y posaron así de felices por poder acudir a un acto presencial después de tantos meses. El novio de Kylie, además, acudía a esta gala benéfica de la afamada escuela de diseño Parsons para recaudar fondos para las becas de los futuros alumnos menos aventajados, y también a recoger un galardón a su influencia en la industria de la moda a través de su música. ¡Felicidades, Travis!

