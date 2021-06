Bertín Osborne ya graba las nuevas entregas de 'Mi casa es la tuya' con Paz Padilla como invitada

Los dos amigos coincidieron hace unas semanas en televisión, donde ella habló de la pérdida de su marido, Juan Vidal

Bertín Osborne está de vuelta al trabajo, y está aprovechando este verano que apenas empieza para grabar las entregas de la próxima temporada de su programa 'Mi casa es la tuya'. Sin duda, el presentador tiene unas ganas locas de retomar la rutina a pesar de que tendrá un verano movidito, pero le vendrá bien después de romper con su ex mujer, Fabiola Martínez. El también cantante, que acaba de sacar single junto a Carlos Baute ('A fuego lento'), ha decidido que para su programa quería a una invitada de lo más especial... y especial es, porque atentos a su reacción cuando se reencontraron grabando el capítulo en Cádiz...

Efectivamente, la mujer tan efusiva que le abrazaba y se subía a él como un koala era Paz Padilla. La presentadora y humorista ha decidido concederle una profunda entrevista a su amigo para televisión, y no dudamos de que en ella hablará de varios de los golpes más duros de su vida: la muerte de su madre el pasado febrero de 2020 y el fallecimiento de su marido con sólo meses de diferencia.

Paz, a pesar de todo, no ha perdido la sonrisa: ella misma explicó que su duelo ha sido feliz, dentro de lo que cabe, porque ha aprendido a soltar a una persona que estaba sufriendo en vida. Además, confesó que lo bueno de esta pérdida, si es que había algo, es que pudo despedirse del que ella consideró siempre 'el amor de su vida', y no quedó absolutamente nada por decirse, por lo que sabe que Juan se ha ido verdaderamente en paz.

Viendo las imágenes, no podemos esperar a ver su entrevista, y es que, a pesar de que seguro que habrá momentos lacrimógenos, Padilla hará gala de su intenso humor para animar el cotarro. ¡Qué ganas!

