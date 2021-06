Marta Peñate y Tony Spina continúan viviendo su amor a pesar de las críticas de montaje tras comenzar su relación en el reality 'Solos'

El ex tronista ha acusado a su novia de querer envenenarle... con ajo

Así confesaba Marta Peñate sus problemas con las drogas

La relación de Marta Peñate y Tony Spina, como la de todas, pasa por altos y bajos, y la pasada noche de 15 de junio le tocó pasar por un buen bache. La pareja cenaba y venía el fútbol en casa tranquilamente, y así lo mostraban en sus redes sociales, pero lo que no esperaban, y en especial él, era la noche toledana que les esperaba. La ex gran hermana quiso tener el detalle de hacer la cena para ella y para su churri, pero puede que sus recetas no sean del todo del agrado de Tony y, al no estar acostumbrado su estómago, casi le da un 'apechusque' pasada la medianoche...

"¡Me has envenenado! ¡Qué dolor de estómago!", se quejaba Tony mientras ella grababa la escena tumbada en la cama de él y reía malvadamente mientras confesaba lo que le había puesto a la comida: "Puse cinco ajitos", decía ante un Tony que no daba crédito: "¿Cinco? ¿Pero a ti quién coño te ha enseñado a cocinar?", se quejaba por su fuerte ardor de estómago.

A pesar de este pequeño episodio, sabemos que Tony ha amanecido estupendamente gracias a su Instagram, aunque eso sí, su buen sueñecito se ha echado, porque su primer 'story' del día fue a las 11 de la mañana de un miércoles desde la cama. ¡Qué vidorra!

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ya comparten piso

Los tortolitos están la mar de felices a pesar de que llevan saliendo sólo unos pocos meses, pero esa relación que salió del reality 'Solos' ha cuajado cuando ninguno de los dos se lo esperaba, y es que confesaban que no eran del tipo del otro: así es el pisazo que comparten en pleno centro de Madrid con un vestidor que quita el hipo. ¡Si es que al final uno acaba enamorándose de quien menos se lo espera!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io