Esta semana Lucía Sánchez ha cogido la cámara para enseñarnos algo muy importante para ella: su nueva casa. Después de sus numerosos problemas para encontrar piso en Cádiz, la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' ha dado un importante paso en su relación y compartirá piso con su chico. Lucía está pletórica y tiene muchas ganas de esta nueva aventura. Este nueva casita será compartida con su actual pareja Isaac Torres, también ex concursante de 'La isla de las tentaciones'.

¿Cómo será la convivencia de la pareja? Pues lo que tienen que tener es mucha paciencia, ya que es un paso muy grande para su relación pero a la vez difícil. La fabulosa casa que ha alquilado la gaditana es en su pueblo, en Puerto Real y ha enseñado y contado a todos sus seguidores cada detallito de su nuevo nidito de amor. Todo parece idílico, pero en realidad no ha sido así. A Lucía le ha costado mucho conseguir que le alquilen un piso: "Estando en Barcelona me llamaron y me aseguraron el piso y ya me quedé tranquila", comenzaba contando Lucía. Todo se torcía: "mira que al final no te voy a poder alquilar el piso. Es que he estado hablando con mi gestor y tengo un compromiso con su familiar".

Lucía tenía claro que lo que pasaba era por cuestión de dinero: "se cree que los que trabajamos en la tele ganamos millones", continuaba diciendo. Ese casero le pedía una fianza muy grande y tras aceptar, terminó dejando tirada a Lucía. La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' se llevó un disgusto y tuvo que empezar de nuevo, pero finalmente, gracias a un conocido la pareja tiene su huequecito.

El piso está sin amueblar, pero así podrán decorarlo a su gusto. El nuevo nido de amor de Lucía e Isaac tiene una gran piscina, eso sí, comunitaria pero ellos tan felices: ¡qué bonito es mi pueblo", decía mientras hacía un house tour. Con ayuda, Lucía ha montado su ansiado sofá y estamos deseando ver la reacción de Isacc al ver el piso.

