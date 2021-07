Santiago Segura explica qué relación le unía a José Luis Moreno. El empresario está en libertad bajo fianza tras el pago de tres millones de euros tras ser detenido por presunta pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales y algunos medios apuntaron de una posible relación comercial entre Moreno y el popular director y cómico. Según 'OKDIARIO', Santiago podría haber firmado un contrato de 500.000 euros para coproducir la serie 'Aquí mando yo… y punto com' para TVE. El director, productor y actor, ahora en promoción de la película ‘A todo tren. Destino Asturias’, ha emitido un comunicado en el que dice que nunca ha sido un "hombre de paja", ni su productora, Amiguetes Entertainment, una "pantalla para una trama delictiva o fraudulenta". Aunque no niega su vinculación con él a título personal.

"Yo no niego mi vinculación con Moreno como persona, niego mi vinculación a Moreno en las actividades delictivas de las que le están acusando" y aclara: "Tras conocerle y ofrecerle el papel de Spinelli en 'Torrente 2', he seguido viéndole regularmente", explica Santiago.

Ana Ruíz _ HF

Y es que el citado medio habla de un contrato entre una compañía investigada en la 'Operación Titella' y la sociedad de Santiago. Segura explica: "José Luis Moreno interesa a TVE con su comedia y me llama para que le ayude. A cambio me ofrece coproducirla. Al llevar él toda la responsabilidad empresarial, se estipula que yo recibiría un 8% y su empresa un 92% de lo que TVE pagase por capítulo". Y sigue: "Nunca llegué a recibir nada, ni por parte de José Luis Moreno ni de ninguna de sus empresas". Añade además: "TVE tenía estipulado el pago a los 60 días de la entrega de cada capítulo. Y la serie no se grabó, no se emitió y no se pagó". También niega haber cobrado ninguna cláusula.

Captura

Este comunicado de Santiago Segura coincide con la entrevista que Risto Mejide realizó en 'Todo es verdad', en Cuatro, a Raúl, administrador de la productora del ex ventrílocuo. "Recurrió a Santiago Segura para conseguir el contrato con TVE", aseguró. De espaldas compareció Raúl, administrador de la productora de Moreno. "Me consta que Santiago Segura firmó un contrato para esa serie, no puedo decir si cobró", dijo.

Hearst

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io