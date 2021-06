Chiqui tuvo que abandonar el piso de 'Solos' debido a un accidente con su pierna. Su compañero Albert Álvarez se quedaba solo, nunca mejor dicho, y esta experiencia es mejor vivirla acompañado. Pues el programa ha decidido que Danna Ponce se convierta en la nueva concursante de 'Solos'. La influencer y el ex tronista vivirán en los 45 metros cuadrados del pisito y podrán conocerse a fondo. ¿Se llevarán bien o tendrán sus roces?

Danna Ponce es conocida por su canal en la plataforma Youtube y por su profesión de influencer en varias redes sociales. Su verdadera nombre es Daniela y saltó a la fama con este canal llamado 'El mundo de Mía', en el que habla de maternidad y estilo de vida. En sus vídeos suele aparecer con su madre, Maribe, que también es youtuber, y con su hija Mía, a la que tuvo muy joven. Las tres son conocidas como 'La familia Bichete'.

La nueva concursante empezó su vida profesional de manera muy diferente a la que tiene ahora. Comenzó a estudiar medicina, pero tuvo que dejar la carrera porque no tenía tiempo suficiente. Es una espinita que aún tiene clavada, por lo que está segura que volverá a retomar esos estudios ya que la medicina la considera su vocación.

Esta chica es muy polivalente. También tiene un canal en la plataforma de 'mtmad' que tiene por nombre 'Ahora o nunca'. En sus videos cuenta cómo es su día a día y enseña a las personas que le acompañan en las malas y en las buenas como su pareja, su niña o sus amigos. Le deseamos que disfrute mucho del concurso, porque será una experiencia irrepetible.

