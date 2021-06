Jorge ha decidido hacer un cambio legal en sus apellidos para que su hija tenga otro

Así fue el parto de Yoli

La vida de una influencer está llena tanto de alegrías como de polémicas, y si no que se lo digan a Yoli Claramonte (a la que todos conocemos por Loveyoli). La joven ex gran hermana acaba de tener, con algún que otro susto por el camino, a su segunda hija (la primera para su churri, Jorge) y ya ha llegado con notición, porque en el último vídeo de su canal de MTMad ambos han explicado que el bebé no tiene el primero apellido que le corresponde, el de su padre, sino otro distinto.

Ha sido Jorge el que ha querido dar las explicaciones pertinentes: él se apellida 'Ramón Moreno', y lo que ha hecho sencillamente es cambiarlos de orden para apellidarse 'Moreno Ramón' y que su hija tenga "uno más bonito". "Ramón es que es más un nombre. Si hubiera sido un chico y hubiera sido 'Carlos Ramón' o 'Jorge Ramón...", decía Yoli mostrándose de acuerdo y dejando claro que a ella el primer apellido de su chico tampoco le hacía gracia para su pequeña. Así que la pequeña ahora se llama Jimena Moreno y no Jimena Ramón.

Las redes sociales no han tardado en reaccionar a este cambio, y algunos, como el instagrammer cómico @alexsinos, que ya apuntaba con mucho humor a uno de los motivos reales, como que 'Ramón' no es "apellido de influencer", aunque Jorge también ha querido matizar: "Para mí, mi familia es el segundo apellido, que es con la que he tenido más trato, y también es en honor a mi abuelo materno, al que quiero muchísimo. Así que quise que siguiera la tradición del apellido de mi abuelo y lo he movido de sitio, y para mí es un honor que lo tenga mi hija y que no se pierda", ha explicado.

