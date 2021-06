Leonardo Dicaprio ha querido tener un detallazo con su madre regalándole un casoplón en Los Angeles

El actor parece que ha sentado la cabeza, al fin, con la modelo y actriz Camila Morrone

Leonardo DiCaprio siempre ha sentido adoración por su madre. Ahora, además de invitarla a todas las alfombras rojas para que pose con él, el actor le ha comprado este casoplón. La vivienda está situada en Los Feliz, Los Ángeles, un barrio donde han vivido otras estrellas de la talla de los Brangelina (ahora en proceso, o más bien guerra, de divorcio) el intérprete ya compró otra casa en 2018, pero aquella vez para regalársela a su padre. ¡Pero qué chollo de hijo! La mansión que disfrutará a partir de ahora Irmelin Dicaprio ha costado 5,8 millones de euros y su último dueño ha sido Jesse Tyler Ferguson, el actor pelirrojo de ‘Modern family’.

Una casa con historia

La casa, de 465 metros cuadrados y construida en 1928 (sí, casi 100 años y sigue en pie), cuenta con cuatro dormitorios y cuatro cuartos de baño completos. Por cierto, en 1998 Gwen Stefani la compró por 1 millón de euros y la reformó para incluir una espectacular piscina en el patio trasero.

La casa, de estilo colonial, está enclavada en el barrio de Los Feliz, en Los Ángeles. Cuenta con mucha vegetación alrededor, algo que le da privacidad. TopTenRealEstateDeals.com

Su antiguo propietario contrató al decorador de ‘Will & Grace’, Peter Gurski, para actualizar el interior de la casa. TopTenRealEstateDeals.com

La cocina dispone de electrodomésticos de acero inoxidable, una mesa de madera y una nevera sólo para bebidas TopTenRealEstateDeals.com

Las cuatro habitaciones tienen baño, cama XXL y grandes ventanales para que entre luz natural. TopTenRealEstateDeals.com

Predomina la madera tanto en los muebles del baño como en los marcos de ventanas y puertas. Además, tiene un coqueto tocador TopTenRealEstateDeals.com

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además de la piscina, la casa cuenta con varias terrazas para descansar y disfrutar de cenas en las noches de verano (que en Los Angeles son casi todas las del año, porque allí siempre hay buen tiempo). El interior también es espectacular, con una sala de estar con chimenea de piedra, una oficina con paredes revestidas de madera, una biblioteca de dos pisos y una sala multimedia que incluye una gran pantalla.

La piscina es uno de los lujos de esta casa. Además, hay una zona de sofás para tomar un aperitivo después del chapuzón. TopTenRealEstateDeals.com

Con estas bombillas y este atardecer, ¿quién se puede resistir a esta mansión? Seguro que la madre del actor es feliz a tope en este bonito patio interior. TopTenRealEstateDeals.com

La casa tiene una biblioteca donde las paredes están decoradas con vidrieras, y hay sofás y butacas para disfrutar de la lectura TopTenRealEstateDeals.com

La casa está llena de terrazas exteriores que tienen vistas al exclusivo barrio de Los Feliz. Las macetas y las flores le dan a esta estancia un toque especial. TopTenRealEstateDeals.com

El gimnasio es pequeño, pero apañado. Bicicleta, banca, pesas y muchas toallas para secar el sudor. TopTenRealEstateDeals.com

La madre de DiCaprio podrá ver los peliculones de su hijo en esta sala tan cómoda... aunque quizás se quede dormida con los metrajes kilométricos de Scorsese. TopTenRealEstateDeals.com

¿Malo en la cama?

Está claro que DiCaprio es un hombre muy generoso, pero al parecer anda bastante preocupado porque le han tachado de ser mal amante en redes sociales. La ‘culpable’ de la indiscreción es la influencer Star Wise, sobrina de Julianne Hough, que asegura que su tía (que fue novia de Dicaprio) le ha confesado que “no es bueno en la cama”. En fin, polémicas y rumores aparte, lo que nadie le puede cuestionar es que es un actorazo, y se lo siguen rifando. De hecho, ahora se encuentra rodando ‘Killers of the flower moon’, la nueva peli de Martin Scorsese.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io