Los disgustos le pasan factura a Ortega Cano. Después de salir de la cárcel, el torero sólo soñaba con una vida familiar y tranquila. Nada más lejos de la realidad. Este año, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la serie documental de Rocío Carrasco, le ha situado en el ojo del huracán y su salud tampoco le ha dado tregua en los últimos meses. En el nuevo número de Qué Me Dices que ya está a la venta, repasamos los malos momentos a los que se ha enfrentado el padre de José Fernando y Gloria Camila en las últimas semanas.

El miércoles 16 de junio, el diestro abandonó el hospital Montepríncipe de Madrid después de someterse a un cateterismo. El torero salió muy débil y de la mano de Ana María Aldón, que no le ha dejado solo ni un segundo. "Tiene que llevar una vida tranquila y sin disgustos", advirtió su mujer. ¿Un mensaje para Rocío Carrasco que ya prepara nueva serie documental?

Pese a todo, Ortega intentó mostrarse optimista ante las cámaras. "Estoy un poquito flojillo, pero bien. Había un daño profundo que parece que se ha conseguido solucionar, así que contentos. El cardiólogo me ha dicho que tengo un corazón fuerte", aseguró. Ahora toca estar en casa descansando, aunque Ana María Aldón se mostró muy cauta a la hora de hablar de recuperación. "No está bien, esperemos que no tenga que volver al hospital", confesó aunque horas después compartió un Stories en que se veía al torero en la cocina de su casa. Ana María está muy pendiente de Ortega y no se ha separado de su lado.

Con el paso de las horas y a pesar de la preocupación inicial, José empezó a encontrarse mejor y ya le hemos visto salir de casa para hacer unas compras. "Ahí vamos, a medias", reconoció y solo habló de su hijo José Fernando para recordar que era su cumpleaños pero nada sobre el retraso de su salida del centro. "No le puedo decir, lo que le puedo decir es que es su cumpleaños hoy", dijo.

Sin su hijo José Fernando

Ortega Cano ha recibido la peor de las noticias. Según una última resolución judicial, su hijo deberá permanecer en el psiquiátrico un año más. Ya no podrá salir en junio, como estaba previsto para disgusto de su familia, de Michu y su pequeña Rocío. Su hermana, Gloria Camila, le ha felicitado en las redes por su cumpleaños.

Aviso a Rociíto

El diestro no ha podido evitar estar en el disparadero con la docuserie de Rociíto y volverá a estarlo en otoño con la emisión de la segunda parte. Aldón ya ha lanzado el mensaje de que no necesita disgustos. ¿La hija de Rocío Jurado recogerá el guante?

Gloria Camila, se aparta de las polémicas

Gloria Camila se ha distanciado de Olga Moreno, a la que ha decidido no defender con tanta vehemencia. Al parecer, la hija de Ortega Cano no quiere por nada del mundo alterar a su padre.

