Suso Álvarez presume de churri en Ibiza. El hombre que presumía de ligón, tanto que se autodenominaba orgulloso 'obrero del amor', podría hacer eso que comúnmente se llama 'sentar la cabeza'. Amanda, esta belleza barcelonesa a la que conoció allá por 2017 (parece que cuando ella era una de las enfermeras que cuidó de su hermana Yara cuando estuvo enferma) y con la que, tras una ruptura, ahora se da una segunda oportunidad podría ‘jubilar’ al ‘obrero del amor’ y darle una nueva vida como ‘currante de la fidelidad’.

Desde luego, en su escapada a Ibiza, Suso no tenía ojos para nadie más que su chica. ¡Si no se apartaba de ella! Está de los más pillado. La pareja disfrutó de un día en la piscina donde, además de amor y pasión, presumieron de cuerpazo: el colaborador de 'Viva la vida' en bañador y su chica con un minibikini.

Amanda está feliz al lado de Suso y presume de su amor en redes sociales. "Segundas partes sí son buenas", presume en IG. Y no nos extraña, con la escapada ibicenca a todo lujo que se está dando con el ex de Raquel Lozano, Sofía Suescun, Aurah Ruiz, Ylenia Padilla y con la entrega que le demuestra el hombre que lleva tatuado un lobo a la espalda.

¿Y Suso qué dice? Pues que está pilladísimo, tanto que ha soltado, también en sus redes y con una foto abrazadito a su enfermera, lo que parece toda una declaración de amor y fidelidad: "Hasta el más pirata se baja del barco por el tesoro que quiere". Vamos, un hombre nuevo, algo que no le viene mal para quitarse la fama de machista que tanto se le critica en redes y que podría poner en peligro su continuidad como colaborador en una cadena, Telecinco, tan en apariencia concienciada con ciertos temas desde que Rocío Carrasco es su gran estrella... De hecho, algunos se preguntan si de verdad continuará en 'Viva la vida'.

Amanda y Suso arrasan en redes sociales. Ella tiene más de 23.000 seguidores en IG. El ex gran hermano, ex tronista y ex superviviente (que el colaborador no hay reality por el que no haya pasado), 466.000. Vamos, que para ellos lo de sacarse fotos y colgarlas en redes es un curro que no para ni en sus vacaciones de pareja. Suso y su chica han disfrutado en Ibiza de su estancia en un gran hotel del que presumen en redes, de estupendas cenas, del sol, del mar... pero sobre todo de muchos achuchones como los que ilustran este tema. ¡Love is in the air!

