Que a Angelina Jolie le chiflan los tatuajes no es ningún secreto. Ella misma ha desvelado en más de una ocasión ser "adicta" a marcar su piel con tinta. Una afición que le permite llevar siempre consigo sus pensamientos y recuerdos. Ahora, justo cuando está viviendo un radical cambio en su vida, la actriz ha decidido volver a recurrir a los tatuajes para dejar marcado en su cuerpo otra frase muy significativa para ella. Un nuevo gesto que no ha pasado desapercibido.

La ex de Brad Pitt, de 46 años, fue fotografiada paseando por las calles de Nueva York luciendo en uno de sus brazos su nuevo tatuaje. "Eppur si muove", esta es la frase en italiano que ha decidido dejar marcada en su cuerpo y que traducida al español significa "y, sin embargo, se mueve". El autor de estas palabras es el famoso astrónomo Galileo Galilei, quien también dijo que: "La Tierra se mueve y no es el centro del universo".

Angie has a new tattoo “Eppur Si Muove” which means “And yet it moves”.



Galileo Galilei, convicted that Earth moves and it’s not the center of universe, muttered it to the inquisitors, as if to say that they may have won this battle, but in the end, truth would win out. pic.twitter.com/NvVDeVFmhL — best of angelina jolie (@bestofajolie) June 10, 2021

Sin duda, una frase muy significativa que ha querido tatuarse justo cuando está viviendo un tiempo muy convulso y que se ha puesto justo al lado de un poema de Rumi que dice: "Existe un campo, más allá de todas las nociones de bien y mal. Te encontraré allí". La intérprete ha estado inmersa en una gran batalla judicial con Brad Pitt por la custodia de sus hijos. Además, hace pocos días sorprendió al ser vista acudiendo a visitar a su primer marido, Peter Michaels, con una botella de vino en la mano.

En total, Angelina Jolie tiene en su cuerpo cerca de 20 tatuajes. Además de los que ha decidido quitarse, como dos que tenía en el hombro izquierdo y uno que tenía en el labio vaginal. Algunos de los tatuajes que todavía conserva son una 'M', dedicado a su madre; un tigre de bengala en la espalda; números romanos y coordenadas con gran significado para ella, entre otrosAhora, no sabemos qué le habrá llevado a marcar en su piel esta frase, aunque seguro que está relacionado con el nuevo proceso vital que está viviendo.

