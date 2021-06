David Guetta ha trasladado la marcha a Miami, donde el DJ francés disfrutó de la playa y el sol junto a su novia, la modelo Jessica Ledon. La pareja presumió de amor, en un despliegue de juegos, besos y abrazos muy 'hot', pero sobre todo de lo que presumieron fue de sus esculpidos cuerpos. Porque ella tiene 29 años y está estupenda, con una anatomía perfecta, pero él ya ha cumplido 53 y, vamos, que no le sobra un gramo de grasa... Se nota que se machaca en el gym, porque esos abdominales y esos brazos no son nada comunes entre los hombres de su edad. ¡Está para que le hagan un contrato como modelo si algún día le va mal la música (aunque lo dudamos mucho)!

Seis años juntos

Pero ella presumió de algo más: ni para bajar a la playa se quitó el anillo de compromiso, con diamantes y brillantes, que él le regaló en 2018, tres años después de empezar a salir. Antes, él estuvo 22 años casado con Cathy Guetta, madre de sus dos hijos; se divorciaron en 2014, pero está claro que David, a pesar de la mala fama de su trabajo (la fiesta y la noche), es un hombre de relaciones serias.

Vuelta al 'tajo'

Como es lógico, la pandemia ha dado un gran golpe al trabajo de Guetta, ya que las discotecas, en muchos lugares del mundo (incluida España) aún están cerradas, y las grandes fiestas y conciertos han estado vetados durante muchos meses. Aún así, con la llegada de la vacuna y la relajación de medidas, el DJ está volviendo poco a poco al trabajo: hace apenas unas semanas ha sacado un nuevo tema junto al grupo Little Mix, 'Heartbreak Anthem', que tiene pinta de que lo va a petar este verano (ya tiene más de 12 millones de visualizaciones en YouTube), y como en EEUU la vacunación ya se ha ampliado a toda la población, las fiestas como las conocíamos antes ya están volviendo a celebrarse: tras remojarse el culo en Miami, como hemos visto en las imágenes, estuvo en Las Vegas y en Washington celebrando sendas sesiones para centenares de personas, sin distancias ni mascarillas. ¡Qué ganas de volver a verle en acción en España, y en especial en su adorada Ibiza, cuando todo pase!

