Emily Ratajkoswki ha salido a pasear con su hijo con su extraña y poco habitual manera de cogerle en brazos

La modelo sigue celebrando su cumpleaños con los suyos aunque fue el pasado 7 de junio

Emily Ratajkowski se ha dejado ver por las calles de Nueva York tras volver de sus envidiables vacaciones en las Islas Turcas y Caicos (con las que, por cierto, parece que quiere darnos más envidia todavía con un vídeo-resumen en Instagram), y parece que ha enlazado el tiempazo caribeño con el calor insufrible de Nueva York, a juzgar por su poco discreto (pero fresquito) look de paseo. La top model puede que esté hasta arriba con sus tareas como mami (como todas las madres), pero ella siempre saca un ratito para arreglarse aunque sea un poco cuando va a salir a la calle para pasear con su pequeño, Sylvester Apollo Bear, al que volvió a coger de una extraña manera que ya le costó muchas críticas de sus seguidores.



La maniquí está ahora de lo más relajada tras sus vacaciones, en las que ha celebrado su 30 cumpleaños... pero la fiesta sigue. Según sus historia de Instagram, Emily ha celebrado una pequeña 'party' familiar con unos pocos invitados (ya que el COVID sigue ahí fuera), con una clara inspiración italiana con comida típica del país con forma de bota, y camisetas que rezaban "Emily's Italy" ('La Italia de Emily'), para dejar claro a los invitados que esa tarde ¡sería como si estuvieran en La Toscana!

La modelo, que dio a luz el pasado mes de marzo, no se despega ni un segundo de su bebé, y a su Instagram nos remitimos: tener a su hijo era uno de sus grandes sueños, y Emily y su chico, el también actor Sebastian Bear-McClard, están de lo más felices con su paternidad. ¡Bravo por ellos!

