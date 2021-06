En la recta final de su embarazo, cuando solo quedan unas pocas semanas para que la exconcursante de 'Supervivientes' conozca a su primera hija. Ivana Icardi contesta cómo es su relación con Hugo a través del 'tag del novio'. Una emocionada Ivana responde sobre todas las dudas de su noviazgo con el uruguayo desde una playa paradisíaca donde se encuentra descansando antes de dar a luz a su primera hija. Sin pelos en la lengua, la argentina se ha sincerado como nunca sobre su relación con Hugo Sierra, desvelando todos los detalles que nunca antes se había atrevido a contar. Aunque el exnovio de Adara no va a estar presente en el vídeo, sí ha contestado a todas las preguntas de su chica.

Desde cuándo se dieron su primer beso hasta cómo fue la primera vez que vieron antes de empezar su aventura en el reality show. La modelo argentina ha comenzado hablando de su primera cita. Y es que, ambos se conocieron en Honduras mientras participaban en 'Supervivientes'. La joven ha recordado el momento en el que se tiró del helicóptero y cruzó su primera mirada con su chico. "Muy fuera de forma. Llegue con la lengua pisándome los talones a la playa donde él me estaba esperando", ha recordado. Respecto a la primera cita fuera de la isla.

"Llegue al hotel a las once de la noche a una cabaña en la que él se alojaba y ese fue la primera cita", contesta Ivana recordando que fue a escondidas y clandestina, pues nadie sabía que seguían juntos. Respecto a su primer beso, fue en la isla y gracias al hermano de Sofía Suescun: "Fue a escondidas también. Cristian se puso a hacer monerías delante de la cámara mientras estaba pescando con nosotros al lado y fue en ese momento en el que Hugo aprovechó para darme un besazo que yo no me esperaba".

MTMAD

Ivana ha recordado la primera impresión al verse. "Fue alegría para la vista porque me impuso mucho", ha explicado la joven del amor a primera vista que sintieron. El primer viaje juntos fue a conocer a su familia a Gran Canaria después de todo lo que había pasado en la isla para que reconquistase a su familia.

Tan clara y directa como siempre, Ivana también se ha abierto por completo y ha desvelado en qué punto se encuentra su relación en estos momentos. Peleas y desencuentros, lo que más aman y odian del otro, quién lleva la voz cantante en la pareja. "No discutimos por nada en concreto son nuestros caracteres tan diferentes que nos llevan a tener desencuentros", ha explicado sobre sus discusiones.

Sobre si se lleva mal o bien con sus exparejas, ha dicho que no tiene odio a nadie, se puede llevar mejor o peor. Pero si lo dejaron es por algo, sino seguirían juntos. Otra de las preguntas que le han hecho sus seguidores es a qué se dedican.

Hugo Sierra se dedica a la representación de jugadores de fútbol mientras ella dice ser una "vaga". "Yo he hecho siempre lo mismo, dedicarme a las redes sociales con los que subsisto. Aunque en breve me quiero dedicar a la organización de bodas y eventos. Sobre todo bodas, que es lo que más me gusta después de haber organizado la boda de mi madre, que me encantó", señala Ivana.

MTMAD

Lo que más nerviosa le pone de Hugo es lo ordenado que es porque no puede dejar nada tirado y siempre tiene la casa super ordenada. Y a ella eso le cuesta mucho porque siempre tiene que estar preguntando a su novio dónde ha dejado las cosas. Pero es lo único que le molesta de él. Sobre sus vitudes, Ivana se ha emocionado porque ve a su chico como el hombre perfecto. "Sabe hacer de todo, tiene un talento increíble en todo lo que se propone. Es un manitas. Tiene muchas cosas buenas y sobre todo su actitud", ha explicado la joven.

"Hugo es único, nunca he conocido una persona como él. Es maravilloso. Es una persona que me llena y hace que mi vida sea única", ha explicado.

Hugo también ha hablado sobre Ivana. Los defectos de su pareja es que es "muy muy muy cabezota y repetitiva". Sin embargo, de las virtudes ha destacado lo mejor de ella. "Ivana es muy muy inteligente, es hermosa por dentro y por fuera",

