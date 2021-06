Rocío Flores y el maestro Joao protagonizaron un tenso enfrentamiento en una de las últimas galas de ‘Supervivientes 2021’. Cuando la hija de Rocío Carrasco se mostró indignada por la supuesta campaña de acoso y derribo contra Olga Moreno, asegurando de muy malas formas que no lo iba a permitir, el vidente se atrevió a hacer un jocoso comentario que no sentó nada bien a la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’. "Dices que estás cansada… ¿de estar sentada? Porque no has hecho nada más en toda la noche. Los errores de Tom los reconocemos, pero que se reconozcan los de todos", apuntó irónico, algo que hizo brotar a la joven, iniciando una acalorada discusión. Pero ¿qué problema tiene Rocío con Joao?

Pese a que en un primer momento aseguró que no quería hablar para no involucrar a terceras personas, el maestro Joao acabó tirando de la manta en ‘Viernes Deluxe’. Para dejar constancia de que la relación con la joven no siempre ha sido mala, el vidente recordó que, cuando Antonio David participó en ‘GH VIP’, le regaló a Rocío Flores un pañuelo que perteneció a su abuela. Sin embargo, a partir de ahí, se topó “con una mujer que no me dirige la palabra nunca más. En ‘Supervivientes’ ella me miraba con muchísimo desprecio”, afirmó rotundo. “No entiendo la actitud de esta niña”.

Al parecer, según ha confesado Joao, la nieta de Rocío Jurado podría estar enfadado con él porque su actual novio, un joven al que cariñosamente llama ‘su rubio’, fue en su día el interés amoroso de Rocío Flores. “Rocío conocía a ‘mi rubio’, lo conocía muy bien. Salían mucho, eran muy amigos…”, indicó, recordando que el joven fue pretendiente de Gloria Camila en ‘MYHYV’. “Sin embargo, para ‘mi rubio’, Rocío era muy niña. Cuando salió la noticia de nuestra relación lo bloqueó de todo”. Por su parte, Belén Rodríguez aseguró haber visto vídeos en los que Rocío Flores llama ‘príncipe’ al actual novio de Joao. “Creo que tiene celos de que estés con la persona que le pudo gustar”, indicó María Patiño.

