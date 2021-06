Sandra Pica ha vuelto a afirmar que no tuvo nada con Jesé Rodríguez durante su reciente viaje a Ibiza. Después de que Aurah Ruiz la señalara como la persona con la que el futbolista le había sido infiel, la exnovia de Tom Brusse aprovechó su presencia en el debate de ‘Supervivientes 2021’ de ‘Viernes Deluxe’ para negarlo todo, recordando que ella, en estos momentos, está centrada en su incipiente relación con Julen. La joven explicó que en la isla pitiusa estuvo acompañando a una amiga que no quería ir sola al encuentro con un chico al que está conociendo, por lo que se vieron obligadas a compartir vacaciones con el interés amoroso de su amiga y sus ocho acompañantes masculinos. “¿Y qué hacías tú con los ocho restantes?”, bromearon los presentes ante la ausencia de más féminas en la casa en la que convivían.

Eso sí, negó en todo momento haberse encontrado con Jesé o con cualquier otro futbolista, algo extraño si tenemos en cuenta las fotografías que nuestra revista ha publicado en exclusiva y en las que aparece a bordo de un yate junto a Borja Mayoral, jugador de la Roma…

A Aurah Ruiz también le dedicó unas palabras, indicando que se siente decepcionada con ella, puesto que en la conversación que tuvieron no dijo nada de lo que esta cuenta. De hecho, fue ella la que se puso en contacto con la canaria al conocer que a esta le había llegado el rumor de que había estado con Jesé. "Hablé con ella mucho rato, no cinco minutos. Le cuento todo y me creyó. ¿Por qué luego vendes en 'Socialité' que he sido yo quién ha estado con Jesé?", se lamentó. Además, explicó que la chica que aparece en las fotos junto al que hasta hace poco formaba parte de las filas del Paris-Saint Germain tiene el pelo mucho más largo que ella.

La concursante de ‘La casa fuerte 2’ aseguró estar muy tranquila y que su máxima deseo ahora es disfrutar del nuevo capítulo de su vida. Pero ¿qué siente al ver a Tom desde Honduras declarándole continuamente su amor? "Hace unos días estaba más fría, no podía ni verlo. Hoy me ha dado un bajón, pero a día de hoy le quiero, pero solo por lo vivido", reflexionó. Para terminar, quiso dejar constancia que ella no es una ninguna cazafortunas, puesto que vive muy bien gracias a la herencia que le dejó su abuela, a la cual le tocó la lotería, algo que le ha permitido a su corta edad tener casa propia y un coche de alta gama.

