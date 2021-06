El último ‘Viernes Deluxe’ podría haber estado presidido por los famosos dos rombos. Durante toda la emisión, los colaboradores, incitados por Jorge Javier Vázquez, no dejaron de hablar de sexo, dejando por el camino alguna que otra confesión que quedará grabada para la posteridad. El primero en hablar de rutinas sexuales fue Kiko Matamoros, quien afirmó que diariamente mantiene relaciones sexuales con su novia Marta.

“Yo lo hago todos los días, lo juro”, indicó, provocando el revuelo de los presentes, que no entendían que con lo tarde que termina el programa llegue a casa con ganas de marcha. “Yo ceno, veo mi peli o salimos por ahí y luego tenemos sexo. Ayer nos fuimos a ver a Paco Soto, que es un guitarrista excepcional, luego fuimos al ‘Oh my club’, volvimos a casa, vimos dos capítulos de ‘Los Soprano’…”, comenzó relatando, antes de que el presentador se escandalizara al calcular a la hora que acabaron intimando. “Pues a las cuatro de la mañana”, replicó Matamoros.

Las colaboradoras, mucho más discretas, se mostraron reticentes a hablar del tema. “Y yo que llego a casa y me pongo a jugar al Candy Crush”, se lamentó Belén Rodríguez. Por su parte, Belén Esteban se negó a confirmar si es muy activa en el sexo mientras que María Patiño mostró envidia ante la agitada vida sexual de Matamoros: “Yo me entretengo cuando puedo… Mediaset me quita mucho tiempo. Tengo que centrarme bien”. Cabe recordar que ya en su día, durante una de las emisiones de 'La última cena', el que fuera presentador de 'Furor' ya dejó claro que pensaba que "el amor no va por sexos". A su vez, confirmó que, en una ocasión, sí que había mantenido una experiencia homosexual, aunque no completa.

Más tarde, antes de la entrevista a Yurena, quien fue a hablar sobre sus experiencias sexuales con su nueva novia, Alonso Caparrós se mostró muy convencido de que tenía que probar cosas nuevas. “Yo estoy pensándolo también en este momento de mi vida, de entregarme al amor y que sea lo que Dios quiera”, dijo en tono jocoso. “Al final te vas aburriendo y necesitas cosas nuevas”. Cuando Jorge Javier le preguntó si echaba de menos la penetración, el colaborador contestó: “Espero echarlo en algún momento de mi vida, pero de momento no. La única penetración que me han hecho es un tracto rectal que me hicieron en Urgencias”.

A la pregunta de si tendría una aventura con un hombre, Caparrós confesó que, mismamente, con Albert Barranco, que había estado el día anterior en ‘Sálvame’, no le importaría tener un desliz. “Cuando veía hacer fuego a Barranco en ‘SV’, que estaba guapo el tío, pensaba: ‘Yo con este me perdía en el monte’. Que te haga fuego, te dé calor en la noche…”, reflexionó. “Escuchando a Yurena he pensado que debería abrirme al amor”.

Para terminar, Rafa Mora entró en escena para sacar a relucir su lado más puritana y heterosexual, asegurando que nunca ha utilizado un consolador. “Nunca me ha llamado la atención. Cuando era jovencillo y tenía relaciones, si me chupaban por debajo del escroto, si veía que bajaban mucho, las apartaba. No me gustaba nada, me ponía tenso, notaba espasmos en el esfínter”, dijo. “Me pasa lo mismo con los pezones”. ¿Y qué es entonces lo que le gusta que le hagan a Mora? “A mí lo que me gusta es que me chupen el pene y los testículos”.

