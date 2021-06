adara se derrumba ante una presunta infidelidad de rodri

Desde sus inicios, la relación entre Adara Molinero y Rodri Fuertes ha tenido sus idas y venidas. Ahora que parecía que la cosa iba viento en popa, una presunta infidelidad parece haber tirado todo por la borda. En ‘Socialité’ han emitido unas imágenes en las que se ve al que fuera concursante de ‘Gran Hermano 17’ junto a chica que no es Adara y, sin pensárselo dos veces, han llamado a esta para preguntarle si estaba al corriente de esta realidad. ¿Su reacción? Pues ponerse a llorar como una magdalena. ¡Si es que hay que tener un poco más de tacto! Eso sí, ella ni confirma ni desmiente la ruptura, suponemos que tendrá que consultarlo antes con la almohada…

Pero recapitulemos. En las imágenes que ha emitido el programa presentado por María Patiño se podía ver a Rodri cenando con dos amigos y una chica. Tras terminar la velada, el ex de Bea Retamal se marchaba del lugar acompañado de la misteriosa joven, escapando del indiscreto objetivo de la cámara cuando se metieron en un parking. Aunque en las imágenes no se aprecia ningún tipo de complicidad entre ambos, según el programa, una persona que se encontraba en el lugar de los hechos confirma que hubo beso entre ambos.

Por su parte, María Patiño ha explicado que el local en el que cenaron es muy conocido y que suele haber siempre muchos periodistas, por lo que si Rodri se ha dejado ver tan abiertamente es porque “no tenía intención de ocultarlo”. Al llamar a Adara, la ganadora de ‘GH VIP 7’ se muestra muy sorprendida y se interesa por ver las imágenes, evitando en todo momento en confirmar o desmentir su ruptura con Rodri. “Estoy supernerviosa”, dice antes de ponerse a llorar.

“Adara, si nos estás viendo, sabes que nos conocemos poco pero siempre he estado a tu lado. Me fastidia muchísimo todos los desengaños que te has llevado a lo largo de tu vida. Y si me crees, te garantizo que es un compañero de profesión el que ha sido testigo de ese beso, el cual al menos confirma que hubo un romance nocturno, lo que no sabemos es si hay una relación”, expuso la presentadora tras escuchar la llamada de la redacción a Adara.

Visto la que se estaba liando, Rodri ha llamado en directo para ofrecer su versión de los hechos. "En esas imágenes no estaba solo, estaba con gente de mi colegio en un cumpleaños y a esa chica la conozco desde los 10 años y nunca jamás ha pasado nada. Estábamos mis amigos, sus novias... No he tenido ni una caricia, ni un beso ni nada. Si lo tenéis doy permiso para que lo saquen, pero no hay absolutamente nada. Me da pena porque Adara sufre con esas cosas y llevo un año luchando contra quienes me decían que quería televisión", se lamentó el joven.

Y es que Rodri no entiende que haga lo que haga se convierta en noticia y asegura que lo que más rabia le da es ver sufrir a Adara. Cuando le preguntaron si habían roto, Fuertes también se salió por la tangente: "En su día decidimos que todo lo que fuera de la relación nos lo íbamos a quedar para nosotros. Somos una pareja normal y corriente".

