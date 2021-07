Ashley Graham y Justin Ervin están de enhorabuena. La feliz pareja ha comunicado que volverán a ser padres un año después de la llegada de su primer hijo en común, Isaac Menelik Giovanni. Sin duda, una gran noticia que han querido compartir con todos sus seguidores a través de una bonita publicación en su perfil de 'Instagram' con la que han conseguido emocionar a todos. "El año pasado estuvo lleno de pequeñas sorpresas, grandes dolores, comienzos familiares y nuevas historias. Apenas estoy comenzando a procesar y celebrar lo que este próximo capítulo significa para nosotros", ha indicado.

Un bonito texto que ha acompañado de una espectacular fotografía donde se le puede ver a ella posando con su nuevo embarazo. Sin duda, una bonita instantánea que sacó su marido y en la que aparece rodeada de naturaleza con una camisa abierta por la parte de su barriga para poder mostrar su incipiente tripita.

Como es de esperar, la publicación no ha tardado en llenarse de numerosos 'likes' y comentarios de famosos que no han querido perder la oportunidad de expresar lo felices que se sienten tras conocer la feliz noticia. Cindy Crawford, Christy Turlington o Carolyn Murphy han sido algunas de las primeras en darle la enhorabuena a la modelo. Además, también ha reaccionado la estadounidense Devon Windsor, que también está esperando un bebé.

La pareja no puede estar más feliz tras saber que pronto podrán darle un hermanito a su pequeño Isaac, y es que ellos ya expresaron sus deseos de querer seguir ampliando su pequeña familia. De momento, la modelo de 33 años no ha indicado ni el sexo ni el nombre del bebé, aunque se espera que, igual que hizo con su primer embarazo, en esta ocasión también vaya contando los cambios que va experimentando en su cuerpo.

