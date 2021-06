Que Marina García lleva unos cuantos retoques y operaciones estéticas a la espalda no es ningún secreto: ella misma ha hablado y enseñado muchas veces lo que se ha hecho, y no tiene ningún reparo en contarlo. De hecho, Marina es un poco como Oriana Marzoli: que ya que se lo hace, por lo menos que se note. Y si no se nota, ya lo cuenta ella a los cuatro vientos. Por eso, no es de extrañar que haya revelado al detalle TODO lo que se ha realizado en los últimos años, y hasta ha enseñado una foto en MTMad de cómo era antes de sus retoques... y hemos ALUCINADO.

Lo primero que se hizo la joven porque tenía mucho complejo desde siempre fue su nariz: "Tenía el tabique desviado, sangraba a veces, no respiraba bien, tenía el caballete algo pronunciado... pero lo peor es que cuando hablaba se me movía la punta hacia arriba y hacia abajo. Feísima", ha contado, antes de añadir que ha sacado la nariz de su padre:

Mediaset

Con su primera operación en seguida se vio bien, pero cuando todo se asentó en su sitio siguió viendo defectos y pasó una segunda vez por quirófano, pero ha dejado clara una cosa: "Yo no me opero porque quiera ser perfecta. Yo lo hice porque tenía la nariz fatal".

El pecho, su otro gran problema

Marina no ha escondido, porque además es bastante evidente, que se ha operado el pecho. Ha reconocido que nunca tuvo ningún complejo, pero al ser alta y tener poco busto, había cosas que no le quedaban bien, como los bikinis... pero no fue tampoco un camino de rosas: "Cuando me operé, yo tenía una teta aquí y otra más arriba". Ni siquiera con masajes y ultrasonidos aquello se compensó, así que a los 2 años tuvo que volver a operarse: "Yo me puse 375cc en cada pecho, pero para igualarlo me operaron el pecho derecho y me pusieron 415cc", ha recordado, un cambio con el que está "súper contenta".

Mediaset

¿Qué más se ha hecho?

El ácido hialurónico y el bótox, además de otros tratamientos de belleza para tener todo en su sitio y bien, son parte del día a día de Marina, que no esconde nada, ni tampoco las razones que la han llevado a hacerse estos retoques: "Me he pinchado los labios 3 veces. Yo estuve dos años con ortodoncia y el labio de arriba se me metió hacia adentro, así que me puse un poco de ácido, pero sí es verdad que yo no me pincho nada si no me hace falta. Los labios gigantes y los pómulos enormes no me gustan", ha aclarado para todos aquellos que dicen que se ha cambiado la cara por completo, y es que nada más lejos de la realidad: "También me hice una blefaroplatia... pero sólo de un ojo. Fue por una amiga, cuando yo era pequeña, que íbamos por el campo y, no sé cómo, me hizo un arañazo al lado del ojo... y a partir de ahí el párpado derecho fue cayendo y se me quedó un ojo 'cagao'", ha recordado entre risas.

Mediaset

Con el bótox también se ha aventurado, pero sólo en unos puntos muy concretos: "En el entrecejo y en la mandíbula por el bruxismo", ha contado Marina. Eso sí, también ha apuntado que hay que ser muy constante: "Yo me cuido muchísimo, y vaya a donde vaya me hago mi ritual de belleza, me desmaquillo, me lavo bien, me echo mis cremas... me puedo tirar 20 ó 30 minutos en el baño sólo para eso".

