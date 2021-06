Tori Spelling ha vuelto a pasar por chapa y pintura antes de las vacaciones de verano... y el resultado no nos ha dejado indiferentes

La empresaria y rica heredera pasa del servicio: ella misma hace la compra y ejerce de mami

Tener ingentes cantidades de dinero puede llegar a ser un problema, y es que a veces no sabes en qué gastarlo (o eso nos han contado), y cuando tienes algún complejo y mucha pasta que gastar, el resultado puede ser nefasto, y si no que se lo digan a Tori Spelling, que lleva operándose y haciéndose retoques casi desde que tiene uso de razón... y suma ya 48 primaveras. Anonadados nos hemos quedado al ver su nueva cara después de pasar por la clínica de su doctor estético de confianza, que le ha debido de hacer un 'completo'... ¡porque si no no se explica tanta hinchazón!

La nueva cara de Tori no dista mucho de la antigua, pero es bastante evidente que se ha hecho algunas cositas, como un relleno de labios, pómulos, y mentón para redondear un poco la cara (sus facciones siempre han sido muy cuadradas), además del ya típico bótox en la frente y las patas de gallo, que le dejan como una sábana recién planchada: ¡NI UNA ARRUGA, OIGA! Por no hablar de la nariz, que debe de llevar tantas operaciones que ya hasta tiene un agujero más grande (y torcido) que el otro...

Hace tan sólo un par de años su cara, aunque con retoques, parecía mucho más natural, pero claro, en Hollywood la edad pesa el doble que en el resto del mundo, y el querer parecer más joven de lo que se es realmente es casi una obligación. ¡Con lo mona que estaba antes...!

Desde muy jovencita, la hija del importante y rico productor de series y películas Aaron Spelling empezó con algunos retoquitos, y tanto cambiarse la cara le ha pasado factura. Con su primera rinoplastia, a principios de los años 2000, estaba la mar de mona, y es que no hay más que ver su nariz en aquella época pero en dos momentos diferentes, donde pasó de tener una nariz bastante ancha a otra respingona y pequeñita que le sentaba mucho mejor. Tori, sin embargo, no paró ahí y siguió operándose hasta ser la mujer recauchutada que es hoy... y oye, si ella se ve guapa, mucho mejor para ella, pero ¿no crees que se ha pasado un pelín? ¡Que alguien la pare!

