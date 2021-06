Anna Ferrer está tan enamorada de su novio que no se despega de él ni en la playa (literalmente)

Influencer y muy apañada: así acabó el último curso Anna Ferrer. ¿Cuales han sido sus notas?

No se puede decir que Anna Ferrer y su novio, Iván Martín, no están enamorados. La pareja pasó un romántico día de playa en Cádiz junto al amigo de la familia Xoan Viqueira y a otra amiga, pero ni siquiera la presencia de sus amistades impidió que Anna e Iván se amaran, se abrazaran y se pegaran el uno al otro con toda la pasión del mundo: los dos tortolitos están en ese momento en el que todo es maravilloso, e hicieron gala de su amor entre besos, arrumacos, risas furtivas mirando el móvil... y un calor de mil demonios.

La hija de Paz Padilla, luciendo biquinazo, se recostó sobre su chico y juntos compartieron hamaca abrazados. A ninguno se le veía a disgusto a pesar de estar piel con piel entre sol, arena y salitre, pero parece que, cuando hay amor, nada molesta. No es de extrañar que estos días estén siendo de una desconexión total para ambos, y es que llevan un año frenético: ella, además de estudiar, ha sacado la marca de complementos 'No Ni Na' junto a su madre, y todo ello mientras hace malabares con su carrera como influencer.

Además, los eventos sociales no paran cuando parece que ya se va viendo el fin de la pandemia: hace unas semanas, Paz Padilla sacó su libro 'El humor de mi vida', donde cuenta su viaje personal en uno de los momentos más duros de su vida con la muerte de su marido el pasado año y cómo el humor le ha ayudado a sobrellevarlo, y allí estuvo su hija para apoyarla también con este proyecto. Además, hace tan sólo unos días, el sábado 12 en Sevilla, la pareja asistió con Paz a la boda del reportero de ‘Sálvame’ José Antonio León y Rocío Madrid, donde no faltó de nada y donde se lo pasaron de lujo.

