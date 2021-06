Cody Simpson ha decidido dejar la música y su carrera de modelo por su gran sueño: ser nadador olímpico

Miley Cyrus y el nadador rompieron en 2020: ella dijo que aún sentía algo por Liam Hemsworth

Cody Simpson es una de esas estrellas de Hollywood con lo que podríamos llamar 'una flor en el culo'. No dudamos de que el australiano se lo curra muchísimo, pero es que haga lo que haga ¡todo le sale bien! El joven, que ahora tiene 24 años, empezó cuando era sólo un adolescente como cantante (incluso grabó un tema con Becky G cuando aún no era conocida mundialmente), y en EEUU le fue estupendamente, pero con los años quiso probar en el mundo del modelaje... y también le fue genial. De hecho, hace tan sólo unas semanas ha sacado una colección cápsula ni más ni menos que con Versace... pero su sueño iba por otros derroteros.

Si hay algo que al bueno de Cody le encanta es el deporte, y como lo dejó para dedicarse a la música, ahora ha dado marcha atrás y ha retomado ese proyecto ¡para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio! Su constancia y esfuerzo le han valido unas buenas marcas en la categoría de natación en las pruebas preliminares, y si sigue mejorando podamos verle compitiendo por el oro para su país, Australia: consiguió una marca de 52'2 segundos en los 100 metros mariposa, y aún tiene que bajar un segundo si quiere entrar en la competición. Ahora, además, ha sacado un documental para Amazon Prime en el que cuenta cómo ha sido su vuelta a la natación.

Aunque habrá quien ya le pusiera cara de mucho antes, Cody, sin embargo, llegó a nuestras vidas a través de la cantante Miley Cyrus: los dos artistas salieron durante 2019 y parte de 2020, pero al final su relación no cuajó: ella llegó a decir que seguía sintiendo cosas por su ex marido, el actor Liam Hemsworth (sí, a pesar de su relación llena de subidas y bajadas), pero parece que Liam está ya a otras cosas. Miley, sin embargo, sigue soltera, igual que Cody... ¡con la buena pareja que hacían!

